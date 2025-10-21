България в топ 3 по ръст на икономиката, а след 2 г. изпреварва всички в региона (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НСИ коригира данните за БВП и страната ни излиза на шеста позиция в ЕС

България попада сред най-бързо развиващите се икономики в Централна и Източна Европа в периода 2025–2027 г., като се очаква годишният ръст на БВП да остане над 3%. Това прогнозира доклад на Allianz Trade, публикуван в понеделник.

Също в понеделник НСИ разпространи окончателните данни за икономиката за миналата година, от които излиза, че е коригирала нагоре брутния вътрешен продукт.

Първите експресни данни за 2024 г. гласяха, че годишният ръст на БВП е бил 2,8%, но

окончателните, които излизат чак сега, са за 3,4%

“Разликата се получава от постъпили допълнителни данни от всички сектори на икономиката и най-вече от годишните финансови отчети на фирмите, които се предават до края на първото полугодие”, обясниха от Националния статистически институт.

С тези данни България се нарежда към момента на шесто място по ръст на БВП в ЕС (виж инфографиката).

Според доклада на Allianz Trade очакванията за ръста за 2025 г. са за 3,1%, с което България се нарежда поне в топ 3 на региона, задмината единствено от Хърватия (4%) и Полша (3,3%).

През 2027 г. с очаквани 3,1% обаче страната ни излиза на първа позиция.

Тези прогнози

се основават на стабилното вътрешно търсене,

подхранвано от силното потребление на домакинствата и бързия темп на нарастване на заплатите, се казва в доклада.

Пазарът на труда ще остане стабилен, а безработицата може да спадне до около 3,3% до 2027 г. Според анализа инфлацията у нас ще се понижи под средните за региона нива - от 3,6% през 2025 г. до 2,6 - 2,8%в следващите две години.

Освен вътрешното потребление инвестициите също ще бъдат ключов двигател на растежа. Те са свързани с проекти по плана за възстановяване и публични разходи за инфраструктура и отбрана.

“Предстоящото присъединяване на България към еврозоната в началото на 2026 г. ще повиши доверието и ще активира вътрешните двигатели на икономиката. В очакване на прехода домакинствата и фирмите

увеличават депозитите и кредитната активност

По-ниските разходи за финансиране и засиленото парично предлагане ще подкрепят потреблението и инвестициите”, коментира Джовани Скарпато, анализатор за Централна и Източна Европа в Allianz Trade.

В доклада на Allianz Trade се посочва, че до 2030 г. българската икономика ще има и кумулативен допълнителен растеж от 2,8 процентни пункта заради ангажиментите на страната в областта на отбраната. По този показател

България се нарежда на осмо място

от 20 обхванати европейски държави и въпреки че приносът е по-умерен, той все пак поставя страната на солидна позиция в региона.

За сравнение, в рамките на Централна и Източна Европа Латвия води с допълнителни 11,7 процентни пункта, следвана от Литва (6,9 пр. п.) и Унгария (6,6 пр. п.).

Разразяващата се война на митата пък ще има относително малък пряк ефект върху България и евентуално ще намали ръста на БВП с 0,2 пункта през 2026 г.

Продължаващият през последните години сериозен ръст на фалитите по света също е усложняващ фактор. Според актуалните данни на Allianz Trade увеличението на несъстоятелностите за тази година на глобално ниво ще достигне 6% спрямо 2024 г.