Ремонтите днес по магистралите и къде се променя движението

Къде по магистралите ремонтират и се променя движението днес.

По магистрала "Тракия" заради ремонт на настилката между 60-и и 61-ви км в област Пазарджик от 7 до 18 ч движението в платното за София ще е в изпреварващата лента. Ограничено е движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

От 9 октомври пък се извършва превантивен ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия" в област Стара Загора, при който е спряно движението по пътен възел „Стара Загора" при 208-и км.

Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ „Тракия" към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. „Чирпан Изток" при 184-и км по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

На 21 и 22 октомври, между 10 и 16 ч, за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунела „Големо Бучино" на автомагистрала „Струма", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон и село Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/час. Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, призоваха от АПИ и допълниха, че водачите на превозни средства трябва да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички пътуващи.

От днес започва и превантивен ремонт на 7-километров участък от автомагистрала „Хемус". Той ще се извършва в платното за София между 23-ия и 30-ия км.

Трафикът в тази отсечка ще бъде напълно ограничен, за да бъдат изпълнение ремонтните дейности. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна.