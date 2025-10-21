Петролът поевтинява втори ден на фона на опасенията от свърхпредлагане

Котировките на петрола се понижиха за втори пореден ден, тъй като опасенията от свръхпредлагане и рисковете за търсенето, произтичащи от напрежението между САЩ и Китай, двата най-големи потребителя на суровината в света, оказват натиск върху пазара, предаде Ройтерс.

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня със 17 цента или 0,28 на сто до 60,84 долара за барел в азиатската електронна сесия тази сутрин, пише БТА.

Американският лек суров петрол с доставка през ноември и изтичащ днес срок на контракта изгуби 0,52 на сто до 57,22 долара за барел. Декемврийските контракти отстъпиха с 19 цента или 0,33 на сто до 56,83 долара за барел.

Вчера котировките спаднаха до най-ниското си ниво от началото на май заради опасения от забавяне на икономическия растеж, причинени от ескалацията на търговския спор между САЩ и Китай напоследък.

И американският петрол, и Брентът преминаха към пазарни структури "контанго", при които цените за незабавна доставка са по-ниски, отколкото за по-късна доставка, а това обикновено показва, че краткосрочното предлагане е изобилно, а търсенето отслабва, посочва Ройтерс.

Сегашните песимистични перспективи за петрола вероятно ще продължат и през 2026 г., като анализатори от "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) прогнозираха, че цените на Брента могат да спаднат до 52 долара за барел до четвъртото тримесечие на следващата година, допълва агенцията.