Над 25 млн. лева преходна национална помощ за Кампания 2025 получиха говедовъдите и биволовъдите

Над 25 млн. лева преходна национална помощ за Кампания 2025 получиха говедовъдите и биволовъдите. СНИМКА: Pixabay

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) започна изплащането на субсидиите по интервенции на директните плащания за Кампания 2025, съобщиха от Фонда, пише БТА.

Първи финансова подкрепа получиха животновъдите, които са заявили интервенцията "Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството" (ПНДЖ1). По сметките на 5412 фермери постъпиха 25 432 611 лева (13 003 487 евро).

ДФЗ превежда националните средства в пълен размер.

Ставките по ПНДЖ1 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните и са както следва: по 64,33 лева (32,89 евро) за едно допустимо за подпомагане говедо и 112,57 лева (57,56 евро) за бивол.

Право на подкрепа по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Задължително условие за получаване на подпомагане по тази интервенция е фермерите да отглеждат в стопанствата си поне 50 процента от референтния брой животни към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания.

Финансовата подкрепа в помощ на говедовъдите е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). Там е посочено, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" утвърди 45 665 614 лева (23 348  816 евро) за Кампания 2025 в подкрепа на животновъдите по интервенциите за Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството (ПНДЖ1), и за Преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Двете интервенции ще бъдат първите плащания, които ДФЗ ще оторизира за Кампания 2025, съобщиха от Фонда.

