Отбранителният сектор даде тласък на фондовите пазари в Европа

Водещите индекси на основните европейските фондови пазари се движат възходящо в търговията преди обед на фона положителния импулс при акциите на отбранителните компании от началото на седмицата, предаде БТА, като цитира Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се покачи с 21,78 пункта или 0,09 на сто до 24 280,58 пункта към 11:15 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 прибави 12,21 пункта или 0,15 на сто до 8218,28 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 29,81 пункта или 0,32 на сто до 9433,38 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,63 пункта или 0,11 на сто до 572,73 пункта.

Европейските фондови пазари са на положителна територия в ранната търговия. СНИМКА: PIXABAY

