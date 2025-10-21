Бюджетният дефицит на България се задълбочава до 3 % от БВП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2024 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от 6,24 млрд. лв. или 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), по окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес, пише БТА.

През 2023 г. секторът отчете бюджетен дефицит от 3,709 млрд. лева, което бе 2 на сто от БВП, също по окончателни данни на НСИ, сочи справка в националната статистика.

През 2024 г. дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 5,32 млрд. лв. или 2,6 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал дефицит от 849 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е с дефицит от 71 млн. лева.

Дългът на България за 2024 г. е в размер на 48,851 млрд. лв. или 23,8 на сто от БВП, докато за 2023 г. той беше 42,389 млрд. лв. или 22,9 на сто от БВП, сочи справка в НСИ.