Вучич обсъди с Орбан сътрудничеството в енергетиката

Сръбският президент Александър Вучич обсъди снощи в Будапеща с унгарския премиер Виктор Орбан ключови енергийни въпроси и инфраструктурни проекти, както и сътрудничество във всички сфери.

Отношенията ни с Унгария и с нашия голям приятел Виктор Орбан са изключителни, но искаме да ги заздравим още повече чрез конкретни разговори за енергетика, инфраструктура и съвместни проекти, написа в профила си в Инстаграм Вучич след срещата с Орбан.

Той е поздравил Орбан за това, че Унгария ще бъде домакин на "една от най-важните срещи в най-новата история" между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, на която ще бъдат обсъдени възможностите за прекратяване на военния конфликт в Украйна.

"Енергийната сигурност остава един от приоритетите ни. Разговаряхме за стратегическото позициониране на Сърбия и Унгария, общия отговор на предизвикателствата в региона и осигуряване на дългосрочна стабилност в областта на енергетиката и икономиката", посочва Вучич.

Енергийната сигурност на Сърбия е била една от водещите теми в разговорите между Орбан и Вучич, тъй като на 9 октомври влязоха в сила неколкократно отлаганите американски санкции срещу петролна компания на Сърбия НИС (NIS – Naftna industrija Srbije) - оператор на единствената рафинерия в страната. Компанията бе включена в санкционния списък на САЩ през януари, тъй като мажоритарната й собственост е в руски ръце. Целта на санкциите е да се намалят възможностите на Русия да финансира военните си действия в Украйна.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ. Държавата притежава 29,9 процента от акциите, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дял от 11,3 процента.

Заедно със сръбския президент в Будапеща снощи беше и сръбският министър на финансите Синиша Мали, съобщават сръбските медии.

След срещата с Орбан снощи Вучич каза пред журналисти, че е разговарял с унгарския премиер за снабдяването на Сърбия в бъдеще с газ, както и за дейността на унгарската петролна компания МОЛ (MOL).

„МОЛ ни помага, ще внася повече деривати, а не суров петрол, защото не се знае колко дълго ще работи рафинерията и чудесно, изплаща им се на унгарците, устройва ни и нас, печеливша ситуация за двете страни в момента, но за нас е катастрофа да говорим за това въобще, защото нашата рафинерия трябва да работи в бъдеще", каза Вучич, отговаряйки на въпрос на журналист в Будапеща до каква степен МОЛ може да компенсира липсата на петрол от Адриатическия петролопровод, чийто оператор е хърватската държавна компания ЯНАФ - основен партньор на НИС в транспортирането на суров петрол.

Вучич коментира, че за Сърбия са тежки ударите по отношение на петрола и газа и че Европа не желае неутрални спрямо Русия страни.

Сърбия, която е страна кандидат за членство в ЕС, отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъжда агресията на Москва.

„Те не искат никой, който не желае да прилага политиката им изцяло. Ние бихме искали политика на мира, мнозина днес не искат политика на мир. Унгария я иска. Ще успеем ли или сме твърде малки, предстои да видим. Дали това са тежки удари по отношение на петрола и газа за нас? Само чакам някой да ни каже - не можете да дишате този въздух", каза Вучич, цитиран от сръбската държавна телевизия РТС.

Министрите на енергетиката на ЕС подкрепиха в понеделник предложение за постепенно спиране на вноса на руски газ в блока до януари 2028 г., съобщи Съветът на Европейския съюз. Държавите от ЕС са съгласни от 1 януари 2028 г. забраната да се прилага изцяло, но настояват вносът на руски газ да бъде забранен от 1 януари догодина, със запазване на преходен срок за съществуващите договори. Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни догодина, докато дългосрочните договори може да се изпълняват до 1 януари 2028 г.