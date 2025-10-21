11 евтини зимни гуми са много опасни!

Това показва последният тест на германския автомобилен клуб ADAC

Тазгодишният традиционен тест на зимни гуми, организиран от германския автомобилен клуб ADAC, бе най-големият досега. Пробвани бяха цели 31 модела в популярния размер 225/40 R18, а резултатите показват колко голяма може да бъде разликата между първокласните продукти и евтините алтернативи.

Почти половината от изпробваните гуми не са преминали теста, а цели единадесет модела са оценени като негодни за употреба.

“Continental, Goodyear и Michelin – повечето шофьори са запознати с тези утвърдени марки гуми. Но какво да кажем за Landsail, Petlas и Radar. Използването на такива неизвестни марки става по-често след появата на онлайн магазините, които предлагат всякакви производители. Но има и физически търговци на дребно, които предлагат такива марки. Тези продукти, които обикновено произхождат от Далечния изток,

често се предлагат на значително по-ниски цени

от гумите от по-известните марки. Кой не би се изкушил от изгодна сделка? Ако Star Performer Stratos UHP се предлага за 95 евро всяка в Германия, а актуалната Michelin Pilot Alpin 5 за 177 евро, можете да спестите колосалните 328 евро за комплект гуми”, коментират от германския автомобилен клуб.

Goodyear UltraGrip Performance 3 оглави класацията с обща оценка 2.0. Силните страни на този модел гуми са отличното управление на мокра настилка и изключителната издръжливост, с прогнозен пробег от над 76 000 километра. Само малко по-слаба на теста се представя гумата Michelin Pilot Alpin 5 (2.1), докато Bridgestone Blizzak 6 и Dunlop Winter Sport 5 също са безопасен и балансиран избор.

Общо шест модела от премиум категорията получиха оценка “добър”, което потвърждава, че по-високата цена в този сегмент обикновено си заслужава.

В другия край на спектъра са моделите от категорията на бюджетните гуми. От 14 тествани гуми 11 напълно се провалиха, главно поради лошо сцепление върху сняг и лед или катастрофални резултати от тестовете върху мокър асфалт.

Друг модел получи само оценка “задоволителна”, което също означава, че не е препоръчан от ADAC. Такива резултати разкриват, че

дори официалният символ на снежинка върху страничната стена на гумата не гарантира истинска безопасност

през зимата.

Две по-евтини гуми обаче успяха да преминат успешно теста. Това са Matador MP93 Nordicca и Momo W-20 North Pole, които бяха оценени като “задоволителни”. Въпреки че не притежават характеристиките на най-добрите, те са приемлив компромис за шофьори с ограничен бюджет и при умерени зимни условия.

Най-големите разлики са видими в теста за спиране на мокра настилка. От скорост 80 км/ч автомобилът, оборудван с гуми Goodyear, спря след малко над 31 метра. По това време и на същото разстояние колата с най-лошите гуми на теста - Syron Everest 2, все още имаше скорост над 45 км/ч, разлика, която в реални условия може да означава само едно - сериозен инцидент.

ADAC напомня, че е невъзможно да се постигнат добри резултати във всички тестови категории без технологично напреднала конструкция и качествени материали, а това се отразява и в цената. Тестът показва, че първокласните гуми въпреки по-високата първоначална инвестиция предлагат най-добрия баланс между безопасност, издръжливост и цялостна производителност.

Това

не означава, че всички шофьори непременно трябва да прибягват до най-скъпите решения

За тези, които живеят в райони с меки зими или използват колата си от време на време, може да се препоръчат солидни гуми от среден клас или качествени всесезонни модели. За всеки, който редовно се сблъсква със сняг и лед, обаче посланието е ясно: не си струва да се пести от зимни гуми.

Тестовете се проведоха в цяла Европа. Сухи условия бяха изпробвани на писти в Италия, тестове на мокри и заледени пътища в Германия, а най-взискателните тестове на сняг бяха проведени в Северна Финландия.

По този начин ADAC гарантира, че условията са възможно най-разнообразни, така че препоръките към шофьорите да се основават на реални ситуации във всекидневния трафик.