Индикаторът за смяна на предавките е тих убиец за двигателя

Превключването на скоростите при ниски обороти е огромна грешка

Съвременните автомобили почти винаги имат индикатор, който показва на шофьора кога да превключи на по-висока или по-ниска предавка. Оказва се обаче, че тази джаджа не си върши добре работата и не помага. Технологията съветва и припомня на водача, че е време да превключи на следващата скорост чрез индикатор за смяна на предавките, разположен на арматурното табло. Това е икона, която казва кога да се превключи нагоре или надолу, или пък число, показващо подходящата предавка във всеки един момент.

Специалисти обаче твърдят, че ако шофьорът се опитва непрекъснато да следва препоръките от таблото,

ще забележи, че нещо не е наред

Горенето не е напълно завършено, което генерира въглерод, който се натрупва върху буталата, EGR клапана и филтъра за твърди частици.

На теория индикаторът за смяна на предавката на автомобила помага винаги да има правилното предавателно число въз основа на скоростта и натиска, който прилага водача върху педала на газта.

За да постигне тази цел, управляващият блок трябва да вземе предвид разхода на гориво, реакцията на дроселната клапа, както и дългосрочната грижа за двигателя. За съжаление, производителите искат само едно: да изпратят на шофьора посланието да изразходва минимум гориво и да замърсява околната среда възможно най-малко.

За да се постигне това, индикаторът за превключване на предавките на автомобила “нарежда” да се превключи на по-висока предавка при абсурдно ниски обороти на двигателя. А това има последствия, повечето от които негативни за клиента, който в края на краищата е купил колата и има интерес тя да издържи много години.

Производителите са се превърнали в истински регулаторни “въжеиграчи”. За да се преминат тестовете за емисии и разход на гориво, софтуерът, който управлява онази малка икона на таблото, е програмиран с една цел:

да намали средния разход на гориво по време на цикъла на хомологация, а не да се грижи за железния и алуминиевия блок на мотора

Ето защо индикаторът подканва да се превключи на по-висока предавка, когато двигателят едва надвишава 1500 оборота в минута. Това не само че е неефективно, но и гарантирано ще причини наранявания в дългосрочен план.

Двигател, работещ под оптималните си обороти, се затруднява да осигури мощността, от която се нуждае водачът, чрез педала на газта. Това при движение с постоянна скорост не е проблем и дори е препоръчително за намаляване на разхода на гориво.

Но когато колата трябва да ускори на баир или да изпревари,

възникват микровибрации,

които в крайна сметка се предават на втулки, опори и самия колянов вал на двигателя.

Освен това горенето не е напълно завършено, което води до натрупване на въглерод по буталата, EGR клапана и филтъра за твърди частици. Други неща, които могат да се случат, са намаляване на заряда на алтернатора и по-бързо стареене на акумулатора.

Всеки опитен механик ще потвърди, че колите, които винаги работят на ниски обороти, се озовават в гаража преждевременно. Инженерите от миналото знаеха, че опитният и внимателен шофьор е най-добрият сензор. Ако двигателят реагира бавно, вибрира или вие, е време да се превключи на по-ниска предавка дори ако зелената икона казва друго.

Механиците препоръчват двигателят винаги да работи в следния диапазон на оборотите: за бензиновите коли - между 2000 и 4000 оборота в минута, при които сместа въздух-гориво гори чисто. Дизеловите автомобили трябва да се карат между 1700 и 2500 об./мин с достатъчен въртящ момент, за да се избегне претоварване.

Бензинов двигател с вътрешно горене

По-важното е, че правилната предавка е тази, която ви позволява да ускорявате, без да натискате агресивно педала на газта. Това е истинска икономичност.

Вярно е също така, че

по-високите обороти означават по-висок разход на гориво

Но е по-вероятно да причини повреди или толкова ниски обороти на двигателя, че на двигателя му липсва мощността да реагира. Всъщност това е една от причините, поради които много автомобили с ниска мощност (60-70 к.с.) имат по-висок разход на гориво от своите аналози с 80-90 коня.

Шофьорите трябва да свикнат да слушат двигателя си. Трябва да го усещате пъргав и енергичен, а не мързелив или задавен.