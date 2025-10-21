Шефът на БНР: Правителствата трябва да разберат, че обществените медии сме защитата срещу лъжите

Обществените медии са сред основните стълбове на демократичните общества и тяхната мисия е по-важна отвсякога в епохата на дезинформацията. С тези думи генералният директор на Българското национално радио Милен Митев откри международната конференция на обществените медии, която за първи път се провежда в София.

"На пръв поглед обществените медии изглеждат стабилни – те са големи организации, с дългогодишна история и богати архиви, които са важна част от националната култура. Но внимателният поглед разкрива по-различна картина - журналистиката никога не се е сблъсквала с толкова сериозни предизвикателства както днес. За да достигнем до нашата аудитория, ние вече разчитаме на основните си конкуренти – големите онлайн платформи. Те са толкова мощни, че не можем да работим без тях и ставаме зависими", каза генералният директор на БНР.

По думите му предстоящите промени, свързани с развитието на изкуствения интелект, поставят още по-сериозни въпроси за бъдещето на журналистиката и информираността на обществото. Според него обществените медии не могат да бъдат използвани като средство за атака, но са защитна линия срещу дезинформацията, манипулацията и лъжите. "Изключително важно е нашите правителства и общества да разберат това", допълни той.

Милен Митев по време на дискусиите на форума

"Често оптимизацията на разходите и съкращаването на журналисти водят до закриване на програми и намаляване на обществената стойност на медиите. Натискът не идва, защото хората не вярват в нас, а защото съществува погрешното впечатление, че сме твърде големи, за да се провалим. Точно сега имаме нужда от доверие и стабилно финансиране, за да не изоставаме от технологичното и общественото развитие. А това, което винаги сме умеели най-добре, е да изграждаме общности – този форум е чудесен пример за това", каза в заключение Митев.

Веднага след него присъстващите на форума поздрави и президентът Румен Радев.

"Традиционните медии са изправени пред опасността от загубата на доверие и на независимостта си", каза държавният глава. И постави важния въпрос, на който трябва да се търси отговор - кой се страхува аргументите да стигнат до аудиторията. "А може би и дали аудиторията иска да чуе вашите аргументи, дали не търси истините в информационния балон на социалните мрежи и защо толкова много хора търсят своята истина именно там. Много хора търсят своите теми, своите говорители и своята истина именно в социалните мрежи. Затова не е учудващо как днес алгоритмите надделяват над аргументите, демагогията надделява над плурализма, а фалшивите новини изземват мястото на истината", каза Радев. Затова за него е критично важно всички, не само журналистите, а и цялото ни общество да укрепват ролята на обществените медии като гарант на демокрацията, като институции, които с професионализъм и почтеност да върнат доверието на гражданите.

Президентът Румен Радев на откриването на конференцията СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

"Истинските медии трябва да провокират търсенето на решения на проблемите", добави Румен Радев.

По думите му отстояването на истината изисква прозрачност и независимост на редакционната политика. Той подчерта необходимостта от гаранции за финансовата независимост на обществените медии и сам разказа как виждал генералните директори на обществени медии да стоят пред вратата на финансовия министър заради бюджета си.

"Обществените медии са онази последна висока трибуна, от която трябва да се чуват, а не да се харесат аргументите. Изгубим ли тази трибуна, ние не просто губим медиен баланс, или истинските стандарти в журналистиката, ние губим посоката към истината и всъщност посоката към бъдещето", каза Румен Радев.

Българското национално радио е домакин на годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии, която се провежда в София до утре.