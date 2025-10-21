Отчуждават земи за строителство на 12 км от магистрала "Хемус" н Търговищко, събарят държавни сгради за жп линията към сръбската граница

Правителството взе решения за отчуждаване на имоти - частна собственост на територията на област Търговище за изграждане на близо 12 км от АМ „Хемус" - от км 299+000 до км 310+940. Те са в землищата на село Съединение и село Макариополско. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на агенция „Пътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Кабинетът промени и статут на част от имот, представляващ сгради, като ги обяви за частна държавна собственост и даде съгласието си те да бъдат премахнати. Имотите са на територията на с. Волуяк, област София. Това ще позволи реализацията на проекти „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София - Волуяк" и „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - Сръбска граница: участък Волуяк - Драгоман".

Министерският съвет предостави на община Бургас терен безвъзмездно право на строеж върху имот - публична собственост. Теренът се намира в Бургас и обхваща акватория от Черно море след бреговата ивица, предназначена за пристанище. С инвестицията общината ще изгради защитена лодкостоянка с обща площ от 25 757 кв. м, разположена в дъното на Бургаския залив. Мястото, предвидено за строителството, не включва пясъчни дюни, не попада в защитени територии или в зони от „Натура 2000".