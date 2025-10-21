Швейцарският износ на часовници към САЩ се срина с над 55 на сто през септември

Швейцарският износ на часовници към САЩ се понижи с 55,6 на сто през септември, след наложените от Вашингтон мита върху вноса, съобщи Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия. Спадът заличава възстановяването на износа към други ключови пазари като Китай и Хонконг, посочва Франс прес.

През август износът към САЩ вече бе намалял с 23,9 на сто след въвеждането на 39-процентни мита. Според федерацията швейцарските производители са натрупали големи запаси на американския пазар преди влизането в сила на новите ставки – износът към САЩ е скочил с 149,2 на сто през април и с 45 на сто през юли.

"През септември повечето пазари отчетоха значителен ръст, но спадът в САЩ заличи всичко това", се посочва в съобщение на организацията.

Износът на часовници към Китай и Хонконг се е увеличил съответно с 17,8 на сто и 20,6 на сто, към Сингапур – с 8,3 на сто, а към Южна Корея – с 21,5 на сто. В Япония е отчетено понижение от 7,9 на сто.

В Европа експортът към Великобритания се е увеличил с 15,2 на сто, но е намалял към Франция (-3,5 на сто), Италия (-3,9 на сто) и Германия (-14,6 на сто).

Общият износ на швейцарски часовници за всички пазари е намалял с 3,1 на сто на годишна база през септември, достигайки 2 млрд. швейцарски франка (приблизително 2,1 млрд. евро). Без спада към САЩ, износът би се увеличил с 7,8 на сто, уточнява федерацията, цитирана от БТА.

На борсата в Цюрих акциите на "Ришмон" (Richemont) се понижиха с 0,23 на сто до 160,20 франка, следвайки спада на индекса SMI (-0,37 на сто), а книжата на "Суоч" (Swatch) загубиха 2,74 на сто до 34,72 франка.

Анализатори на "Джефрис" (Jefferies) посочват, че износът на часовници остава "силно повлиян от американските мита", но други пазари показват "ясно подобрение", особено в Китай.

Този "стабилен растеж на ключови азиатски пазари" през септември, съчетано с по-добри от очакваните резултати на Ел Ве Ем Аш (LVMH) за третото тримесечие, предизвиква "дебат относно възможно възстановяване през 2026 г.", коментира анализаторът към "Вонтобел" (Vontobel) Жан-Филип Берши.

Миналата седмица френският луксозен гигант Ел Ве Ем Аш отчете увеличение от 2 на сто на продажбите (без валутни ефекти) в своето подразделение за часовници и бижута. Производителите на луксозни часовници от т.нар. Великолепната четворка- "Ролекс"(Rolex), "Патек Филип" (Patek Philippe), "Одемар Пиге" (Audemars Piguet) и "Ричард Майл" (Richard Mille) обаче "изкривяват" цялостната картина на часовникарския експорт, предупреждава Берши. Тези марки не са публично търгувани на борсата и не оповестяват своите продажби, но по негови оценки техните резултати са значително по-добри от тези на конкурентите им, като "без тях, спадът в сектора би бил много по-осезаем", подчертава той.

Същевременно износът на фармацевтични продукти от Швейцария към САЩ се е увеличил с 43 на сто на сезонно изгладена база спрямо август, според данни на Министерството на финансите. Общият швейцарски износ е нараснал с 3,4 на сто до 22,8 млрд. франка, подпомогнат от ранни доставки на медикаменти преди влизането в сила на новите 100-процентни мита, обявени от президента Доналд Тръмп.

Фармацевтичните компании "Рош" (Roche) и "Новартис" (Novartis) заявиха, че не очакват сериозно отражение върху дейността си заради разширяването на производството си в САЩ.