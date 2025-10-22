Ремонти до дупка – магистрали ще стоят блокирани до 15 ноември или до първи сняг (Графика)

“Тракия” няма вариант за обходен път в Софийско и Пазарджишко - старото шосе е обрасло с дървета и храсти

След период от около 3-4 години, в които магистралите и първокласните пътища у нас почти не се поддържаха и се правеха само аварийни кръпки, държавата отива в другата крайност. От понеделник и трите основни магистрали - “Хемус”, “Тракия” и “Струма”, както и отчасти “Марица”, се оказват със затворени участъци. На тях се правят основни ремонти, които бяха дълго отлагани.

Ако времето позволи, започнатите сега дейности ще продължат до 15 ноември. Но ако завали сняг дотогава, работите

ще трябва да бъдат прекъснати поне докато валежът е интензивен.

В понеделник бе затворено цяло платно на магистрала “Хемус” в посока към София между 23-ия и 30-ия километър и колите се движат само по другото. Това става в деня, в който тъкмо завършиха ремонтите на друг участък от магистралата, а началото на “Хемус” откъм София все още се оправя. Там всеки уикенд се организира реверсивно движение, но и това не помага особено - натрупват се километрични опашки. При новия ремонт, който започва сега, платното е затворено в продължение на 7 километра.

“Ако хубавото време продължи, този ремонт ще приключи до 15 ноември, а този при Яна - до 31 октомври”, казаха от Агенция “Пътна инфраструктура”. Оттам се оправдаха, че работите са наложителни.

Между 23-ия и 30-ия километър трябвало да се подмени цялостно асфалтовата настилка, да се сложи геомрежа отдолу, за да е по-стабилен пътят, да се подобри отводняването. Нищо не можело да се направи, освен

всеки уикенд да се прави реверсивно движение

- в петък и събота да се пускат две ленти в посока Варна и една към столицата, а в неделя и понеделник да е обратното. Ограничението на скоростта на платното, по което върви движението, е 50 км в час. Пътната полиция е предупредена и ако се налага, ще прави и други промени в организацията на движението, казаха от агенцията.

В три участъка на “Тракия” в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен също се извършват ремонти в едното платно, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи (виж картата). Това обаче се променя по няколко пъти на ден.

А в Софийско - почти от Вакарел до Ихтиман, ремонтите все още не са приключили напълно и непрекъснато се налага

движението да се мести от едното платно в другото,

или да се затварят отделни ленти. Там на някои места скоростта е сведена до 70 или до 50 км в час.

И това не е всичко – отделни платна на магистрала “Струма” също са затворени на няколко места. От изхода на София до Перник поне на десетина места се прави ремонт на отводняването и това също налага колите да минават ту в едното, ту в другото платно. Този ремонт започна през лятото и трябва да приключи в последната седмица на октомври.

И по-нататък по “Струма” има още две места по виадукти, на които две от лентите на всяко от платната са затворени, защото се е компрометирала дилатационната фуга. Подмяната ѝ обаче изисква сериозен ремонт, който

няма как да започне сега

Дилатационните фуги са металните плоскости, които се поставят напречно на пътя в асфалта, когато пътят минава по мост. Те служат да обират разширяванията и свиванията на асфалта поради температурните разлики, но с течение на времето самият метал се изхабява.

Движението по магистрала “Тракия” в Софийско и Пазарджишко е най-ощетено заради ремонтите. Дори кратковременно затваряне на някое платно от аутобана около Вакарел, Ихтиман или по-нататък веднага образува тапи, защото няма как част от трафика, примерно на тировете, да се отклони по стария път за Пловдив.

Причината е, че в този район вече почти 20 години текат юридически спорове кой да ремонтира шосето. Още по времето, когато шеф на пътната агенция беше Веселин Георгиев, пътят бе фрезован и

остана само основата му

почти на целия участък от Нови хан до Костенец. Последвалите юридически спорове не са позволили ремонтът да продължи и с течение на времето този участък е станал непроходим и в момента не може да служи като обходен. Пътни експерти казват, че от осемте му метра ширина използваеми са само около 2-3 метра в средата. На останалата част са израснали храсти и дървета.

За много от останалите ремонти по “Тракия” и “Хемус” са осигурени обходни маршрути за превозните средства над 12 тона, които ще трябва

да слизат например до стария път около Чирпан,

за да не пречат на ремонтите по “Тракия” около Стара Загора. Забраната не важи само за пътническите автобуси. Отводняването на магистрала “Струма” се ремонтира почти през целия участък от София до Перник. СНИМКА: “24 ЧАСА”

По “Хемус” пък тежкотоварният трафик слиза от аутобана само в петък, събота и неделя, и то не през цялото денонощие, а само в определени часове.

Магистрала “Марица” също не е пощадена от ремонтни работи. В района на Харманли платното за Пловдив минава по мост, на който фугите са поддали. В понеделник това платно бе силно стеснено – част от средната лента и цялата аварийна са затворени и трафикът е насочен само в лента и половина с ограничение на скоростта от 50 км в час.

Спират тировете по празниците около Коледа

Тировете ще бъдат спрени от движение по магистралите “Тракия”, “Хемус” и “Струма” в празничните дни около Коледа. Рестрикциите се отнасят за изходите от София. В последния работен ден преди официалните празниците – 23 декември, важат от 17 до 20 часа. На 24 декември забраната е от 8 до 12 часа. В последния почивен ден, който е 28 декември, ограничението е от 14 до 20 часа.

Всеки пети шофьор с проблемно зрение

Всеки пети шофьор е с компрометирано зрение, което го прави скрита заплаха на пътя. Това показва кампанията “Дай път на зрението”, организирана от Националната асоциация на оптиките в партньорство с Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Тя е обхванала 602-ма шофьори от цялата страна през юни 2025 г.

Най-притеснителната констатация е драстичното разминаване между субективната преценка на водачите и обективната реалност. Докато 52,5% от участниците заявяват, че не виждат достатъчно добре, обективният скрининг показва, че реалната нужда от корекция на зрението е при 71,8% от тях. Това означава, че приблизително всеки пети шофьор (19,3%) е на пътя с компрометирано зрение, без дори да го осъзнава, което го превръща в скрита заплаха. Над 65% имат астигматизъм - състояние, което сериозно влошава качеството на зрението при нощно шофиране. Едва 19,6% от участниците имат перфектна зрителна острота.

Над 90% от информацията, която шофьорът обработва, е визуална, а лошото зрение може да се окаже фактор за увеличаване на катастрофите.

Зрителната острота пряко влияе върху времето за реакция. Например шофьор с намалено зрение може да се нуждае с 3 секунди повече, за да разчете пътен знак или да идентифицира опасност. При скорост от 90 км/ч, това означава изминаване на допълнителни 75 метра преди предприемане на действие - дистанция, която често може да е фатална.