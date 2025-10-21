ЕС обмисля да повиши условията за получаване на бюджетни средства

В ЕС има широко съгласие да се обмисли как условията за получаване на средства от общия бюджет да бъдат допълнително подсилени, съобщи днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Люксембург.

Тя отбеляза, че днес се е състояло деветото изслушване на Унгария по процедурата по чл. 7 от Договора за ЕС заради недостатъците по отношение на върховенството на закона. По нейните думи тези изслушвания ще продължат, макар че Будапеща отхвърля упреците.

Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт каза, че Европейската комисия продължава да споделя тревогите на Европейския парламент, който през 2018 г. откри процедурата срещу Унгария. Той отбеляза, че ЕК внесе два иска в Съда на ЕС срещу Будапеща заради унгарско законодателство, което намира за несъвместимо с европейското. По неговите думи решенията на Европейския съд се очакват в следващите месеци.

Комисията остава на мнение, че процедурата срещу Унгария трябва да продължи до отпадане на причините да бъде предприета, поясни еврокомисарят. Оставаме открити за диалог, но имаме възможност да оказваме въздействие чрез условията за отпускане на средства от бюджета на ЕС, посочи Макграт. Той уточни, че Унгария остава лишена от достъп до общо 18 милиарда евро от ЕС.