До 2030 г. всички в ЕС с дигитална шофьорска книжка

Шофьори на 17 години ще могат сядат зад волана, но ще имат опитен придружител 1 година

До 2030 г. всички шофьори в ЕС вече ще имат и дигитални книжки, които могат да заменят физическите. Те ще бъдат достъпни от телефона. Това е само едно от многото нови правила, които ЕП одобри във вторник като част от мащабна реформа.

Съгласно нововъведенията, които бяха договорени между евродепутатите и Съвета на ЕС, по-тежките наказания на пътя, като например шофиране в нетрезво състояние, грубо превишаване на скоростта, както и катастрофа със загинал, вече ще водят до отнемане на книжката в целия блок, а не само в страната на извършеното нарушение.

Шофьорските изпити освен това вече ще включват и изискването кандидатите да имат по-задълбочени познания. Ще има въпроси, свързани с рисковете от невидимата зона, за системите за подпомагане на водача, безопасното отваряне на вратите и рисковете от отклоняване на вниманието при използването на телефон зад волана. Така се поставя акцент върху по-уязвимите участници в движението - пешеходците, велосипедистите и децата.

Освен това се въвеждат и по-строги изисквания за валидност на шофьорските книжки, както и засилен здравен контрол. Съгласно новите правила валидността на документите за управление на МПС ще бъдат до 15 години за автомобили и мотоциклети и 5 години за автобуси и камиони. Страните членки също така ще могат да въведат по-кратки срокове за по-възрастните шофьори, като целта е по-чести прегледи.

Друга новост е въвеждането на задължителен изпитателен срок от поне две години за новите шофьори, които осен това вече ще подлежат на по-строги санкции при нарушения. Тийнейджърите на 17 години вече ще могат да вземат книжка, но само ако имат придружител, който е опитен водач, до навършване на пълнолетие. Част от мерките е и възможността шофьори на 18 години да карат камиони, а 21-годишни да управляват автобуси, но в случай че имат удостоверение за професионална компетентност. При липса на такова минималната възраст си остава съответно 21 и 24 години. Докато дигиталната шофьорска книжка вероятно ще се певърне в основна, от ЕП гарантират, че хората, които искат хартиен носител, могат да вземат такъв. Срокът за издаването му ще бъде около 3 седмици.

Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в “Официалния вестник на ЕС”. Страните членки ще имат три години, за да въведат новите разпоредби в националното си законодателство, както и още една година, за да се подготвят за прилагането им.

