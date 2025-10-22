ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заяви, че е обсъдил търговията в телефонен разговор с индийския премиер

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с индийския премиер Нарендра Моди, като са обсъдили основно въпроси, свързани с търговията, предаде Ройтерс.

"Говорихме за много неща, но най-вече за света на търговията", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. Американският президент подчерта, че енергетиката също е била тема на дискусията помежду им, като Моди го е уверил, че Индия ще ограничи покупките си на петрол от Русия, посочи БТА.

"Той няма да купува много петрол от Русия. Той иска да види края на войната толкова, колкото и аз", добави Тръмп.

Индия и Китай са двамата най-големи купувачи на руски суров петрол, отбелязва Ройтерс.

Неотдавна Тръмп насочи вниманието си към Индия, налагайки мита върху индийския износ за САЩ, за да принуди Делхи да не купува петрол от Русия, като по този начин Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Москва да преговаря за сключването на мирно споразумение с Украйна.

Доналд Тръмп

