Акциите на "Алфабет" се обезцениха с 2,4 на сто, след като OpenAI представи браузър с изкуствен интелект

Акциите на "Алфабет", компанията майка на "Гугъл" (Google), се обезцениха с 2,37 процента в края на сесията в Ню Йорк, след като американската технологична компания "ОупънЕйАй" (OpenAI) представи първия си уеб браузър с изкуствен интелект, с което производителят на популярния чатбот "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) се конкурира на нов фронт с "Гугъл", предаде Ройтерс.

Браузърът, наречен "ЧатДжиПиТи Атлас" (ChatGPT Atlas), е базиран на изкуствен интелект и интегриран с "ЧатДжиПиТи". "Гугъл Хром" (Google Chrome) доминира на световния пазар с близо 72 процента дял според "СтатКаунтър" (StatCounter), посочи БТА.

"Атлас" съчетава функции на традиционен браузър с възможностите на "ЧатДжиПиТи" - от обобщаване на съдържание и анализ на данни до автоматично изпълнение на онлайн задачи. В т.нар. агентски режим, достъпен за платени потребители, "ЧатДжиПиТи" може да взаимодейства с уебсайтове от името на потребителя – например да извършва проучвания, да прави резервации за полети или ресторанти или да осъществява онлайн пазаруване.

По време на демонстрация разработчиците на "ОупънЕйАй" показаха как "ЧатДжиПиТи" намира рецепта в интернет и автоматично добавя нужните продукти в количката за пазаруване в сайта "Инстакарт" Instacart – процес, който е отнел само няколко минути.

Браузърът вече е достъпен за операционната система "макОЕс" (macOS) на "Епъл" (Apple), а версии за "Уиндоус" (Windows) и мобилните операционни системи се очакват по-късно.

"ОупънЕйАй", ръководена от Сам Олтман, преобърна технологичната индустрия с пускането на чат бота си в края на 2022 г. След първоначалния успех компанията срещна засилена конкуренция от "Гугъл" и стартиращата "Антропик" (Anthropic) и започна да търси нови посоки за растеж.

От своя страна "Гугъл" разработва нови начини за адаптиране към променящото се поведение на потребителите в търсенето след появата на "ЧатДжиПиТи". Все повече заявки вече показват AI-прегледи или чат режим наред с традиционните резултати. Миналия месец компанията интегрира своя модел "Джемини" (Gemini) в "Гугъл Хром" за потребителите в САЩ, като планира разширяване и към приложението за "айОЕс" (iOS).

Според анализатори "ЧатДжиПиТи Атлас" може да постави началото на нов етап в конкуренцията за рекламни приходи. "Интегрирането на чатбот в браузъра е предшественик на това "ОупънЕйАй" да започне да продава реклами - нещо, което досега не е правела. Ако компанията влезе на този пазар, това може да отнеме значителен дял от приходите на "Гугъл", която държи около 90 процента от пазара на рекламите в търсачки", коментира Гил Лурия, анализатор в "Ди Ей Дейвидсън" (D.A. Davidson).