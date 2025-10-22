"Адидас" повиши прогнозата си за годишната печалба благодарение на по-добри резултати и ограничаване на ефекта от митата в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската компания "Адидас" (Adidas) повиши прогнозата си за оперативната печалба за цялата 2025 година, след като успя да компенсира част от допълнителните разходи, причинени от по-високите мита върху вноса в Съединените щати, съобщи Ройтерс.

Производителят на спортни стоки очаква оперативна печалба от около 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара) спрямо предишната прогноза от 1,7–1,8 милиарда евро. Компанията обясни, че корекцията се дължи на по-добри от очакваните бизнес резултати, посочи БТА.

"Адидас" заяви по-рано, че може да увеличи цените на своите продукти в САЩ, за да компенсира част от разходите, произтичащи от митата, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп. Компанията изчислява, че митата ще увеличат разходите ѝ с около 200 милиона евро през втората половина на годината.

Цените на най-продаваните маратонки "Самба" (Samba), които досега струваха 90 долара и повече, вече започват от 100 долара в американския онлайн магазин на "Адидас".

През третото тримесечие приходите на компанията са се увеличили с 12 на сто на валутно неутрална база, а оперативната печалба е нараснала до 736 милиона евро спрямо 598 милиона евро през същия период на миналата година.

"Адидас" ще публикува пълните си финансови резултати за третото тримесечие на 29 октомври.