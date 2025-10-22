Обединен подбор за оператори обяви АЕЦ "Козлодуй"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атомната електроцентрала обяви обединен подбор за длъжностите "Оператор електрооборудване", "Оператор ел. табло собствени нужди в реакторно отделение" и "Оператор противопожарни системи", съобщиха от предприятието на интернет страницата му.

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование и придобита професионална квалификация по професия "Електротехник" в специалности от професионално направление "Електротехника и енергетика". С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на лица с висше образование по специалности "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електротехник", "Ел. машини и апарати" и "Електроенергетика".

И трите позиции са в дирекция "Производство", отдел "Електропроизводство – 2", направление "Експлоатация", отдел "Организация на експлоатационната дейност", сектор "Експлоатация на електрооборудване". Работата е на трисменен режим по график, включително с полагане на нощен труд. Крайният срок за подаване на документи е до края на октомври.