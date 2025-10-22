Volkswagen временно спря производството на ID. Buzz поради слабо търсене

Volkswagen ID. Buzz, електрическият наследник на легендарния Bulli, не се продава според очакванията - високата цена и скромният пробег намалиха интереса на купувачите.

Volkswagen временно спря производството на електрическия си ван ID. В завода в Хановер търсенето на този ретро-вдъхновен модел значително отслабна. Производствените линии ще бъдат спрени от 20 до 24 октомври 2025 г., а Волфсбург заяви, че решението е взето поради "гъвкаво адаптиране на производствените процеси към променените пазарни условия".

С други думи, купувачите просто не са проявили достатъчен интерес към електрическия ван, който се продава на европейския пазар на цена между 60 000 и 70 000 евро. Въпреки че дизайнът е базиран на легендарния VW Bulli и предизвиква носталгия, ID. Buzz очевидно не предлага достатъчно аргументи, за да оправдае високата цена.

През третото тримесечие на 2025 г. Volkswagen продаде само 2469 екземпляра от ID. Buzz, с което общите продажби през 2025 г. достигнаха едва 4934 автомобила. За модел, който трябваше да бъде един от ключовите активи на електрическата офанзива на VW, това е доста скромен резултат.