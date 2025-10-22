ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томас Мюлер изпревари Меси в класация

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21553307 www.24chasa.bg

Volkswagen временно спря производството на ID. Buzz поради слабо търсене

Георги Луканов

[email protected]

832
Електрическият ван Volkswagen ID. Buzz. Снимка: Volkswagen

Volkswagen ID. Buzz, електрическият наследник на легендарния Bulli, не се продава според очакванията - високата цена и скромният пробег намалиха интереса на купувачите.

Volkswagen временно спря производството на електрическия си ван ID. В завода в Хановер търсенето на този ретро-вдъхновен модел значително отслабна. Производствените линии ще бъдат спрени от 20 до 24 октомври 2025 г., а Волфсбург заяви, че решението е взето поради "гъвкаво адаптиране на производствените процеси към променените пазарни условия".

С други думи, купувачите просто не са проявили достатъчен интерес към електрическия ван, който се продава на европейския пазар на цена между 60 000 и 70 000 евро. Въпреки че дизайнът е базиран на легендарния VW Bulli и предизвиква носталгия, ID. Buzz очевидно не предлага достатъчно аргументи, за да оправдае високата цена.

През третото тримесечие на 2025 г. Volkswagen продаде само 2469 екземпляра от ID. Buzz, с което общите продажби през 2025 г. достигнаха едва 4934 автомобила. За модел, който трябваше да бъде един от ключовите активи на електрическата офанзива на VW, това е доста скромен резултат.

Електрическият ван Volkswagen ID. Buzz. Снимка: Volkswagen
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание