Fiat Tipo ще приключи в средата на следващата година

Достъпният компактен автомобил на Fiat - Tipo, ще спре да се произвежда от юни 2026 г. Вместо това италианците ще представят нов продукт с по-популярен стил, а именно кросоувър.

Съвременният Fiat Tipo, предлаган като хечбек, комби и седан, трябваше да бъде спрян от производство преди няколко години. Както и при Renault Megane GranCoupе обаче, адаптирането му към стандарта GSR II беше платено от турците, които обичат подобни автомобили.

Вместо три варианта на каросерията обаче, в офертата е останал само седанът, който все още е един от най-популярните варианти извън Европа.

Шефът на турския Tofas Дженгиз Елорду, където се произвежда Tipo, или по-скоро турската му алтернатива, наречена Egea, обяви, че производството ще приключи най-късно през юни 2026 г. Първоначално наличният Fiat трябваше да изчезне от офертата в края на тази година.