Японският износ расте под очакванията през септември в очакване на пакет от икономически мерки на новия премиер на страната

Износът на Япония се е увеличил с 4,2 на сто през септември спрямо същия месец на предходната година, прекъсвайки серия от четири последователни месеца на спад, показват официални данни, цитирани от Си Ен Би Си. Основен двигател на растежа са били доставките за азиатските пазари, които частично са компенсирали намалелия експорт за Съединените щати.

Въпреки това резултатът остана под средните очаквания на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха ръст от 4,6 на сто.

Доставките за Азия са нараснали с 9,2 на сто на годишна база, като износът за континентален Китай - най-големият търговски партньор на Япония - се е увеличил с 5,8 на сто. За сметка на това експортът за САЩ, втория по големина търговски партньор, е спаднал с 13,3 на сто, посочи БТА.

Сред основните двигатели на износа са полупроводниците, като експортът им се e повишил с 12,6 на сто на сто в стойностно изражение през септември на годишна база. Японският износ бе под натиск през последните месеци, тъй като страната се сблъска с наложени от САЩ мита за внос. Особено силно пострадаха доставките на автомобили за американския пазар, които през септември се свиват с 24,2 на сто в стойностно изражение, малко по-слабо от спада от 28,4 на сто през август.

Въпреки това Токио успя да сключи търговско споразумение с Вашингтон през юли, според което митата върху японския износ за САЩ бяха намалени от първоначално предложените 25 на 15 на сто, като влязоха в сила на 7 август.

Четвъртата по големина икономика в света отчете и ръст на вноса от 3,3 на сто на годишна база, с което обърна тенденцията на спад от 5,2 на сто през август и надмина очакванията в проучване на Ройтерс за растеж от 0,6 на сто.

"Износът всъщност не е толкова силен, колкото изглежда на пръв поглед", заяви Хирофуми Сузуки, главен валутен стратег и ръководител на изследователското звено в "Сумитомо Мицуи банкинг корпорейшън" (Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC), позовавайки се на ниската база от предходната година. Той очаква външното търсене да продължи да се възстановява, което ще подкрепи растежа на износа, но предупреждава, че търговското напрежение между САЩ и Китай помрачава перспективите.

Данните за търговията се обявяват ден, след като Санае Такаичи, новата лидерка на Либерал-демократическата партия, стана първата жена премиер на Япония.

Очаква се подходът на Такаичи, включващ разхлабена парична политика и мащабни фискални стимули, да отслаби йената, което би довело до това японските стоки да бъдат по-конкурентни и би подпомогнало износителите - включително големите компании, включени в индекса Nikkei 225, който достигна рекордно високо ниво вчера.

Въпреки че "йената беше на доста слабо ниво спрямо американския долар миналата година, все още не сме отчели значителен ръст в износа", посочи Хирофуми Сузуки. По негови думи, търговската политика (като митата) оказва по-голямо влияние върху износа отколкото валутните курсове.

През септември йената достигна курс от почти 150 йени за долар спрямо около 147 за същия месец миналата година.

"Днешните данни за търговията като цяло бяха положителни за растежа. Слабият износ от САЩ бе компенсиран с повече от силното търсене от останалата част на света. Предпазливо очакваме постепенното нормализиране на износа за САЩ в близко бъдеще. Продължаваме да вярваме, че японската икономика ще остане на пътя на възстановяването. Също така това би трябвало да подкрепи допълнителното повишаване на лихвените проценти от страна на Японската централна банка, въпреки че темпът може да се забави малко поради няколко продължаващи фактора на несигурност", пише в изпратен до редактор на БТА свой коментар Мин Йо Кан, старши анализатор за Япония и Южна Корея в Ай Ен Джи (ING)

Междувременно правителствени източници, цитирани от Ройтерс, съобщиха, че премиерът Такаичи подготвя нов пакет от икономически стимули, който вероятно ще надхвърли миналогодишните 13,9 трилиона йени (приблизително 92,2 милиарда долара). Мерките ще бъдат насочени към борбата с инфлацията, инвестиции в развиващи се индустрии и укрепване на националната сигурност.

Пакетът ще бъде изграден върху три основни стълба - мерки за борба с инфлацията, инвестиции в развиващи се индустрии и в националната сигурност, допълват източниците, пожелали анонимност, като допълват, че мерките все още не са финализирани и най-вероятно ще бъдат обявени следващия месец.

Очаква се пакетът да бъде първата голяма икономическа инициатива на Такаичи след встъпването ѝ в длъжност и да бъде официално представен през следващия месец. Такаичи е известна като привърженик на активната фискална политика, която самата тя нарича "отговорна и проактивна", отчита Ройтерс.