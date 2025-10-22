ЕП ще преговаря за забраната на вноса на руски газ и петрол

Европейският парламент подкрепи решението да започне преговори с Датското председателство на Съвета относно забраната на вноса на руски газ и петрол, както беше предложено от комисиите по международна търговия (INTA) и по промишленост, научни изследвания и енергетика (ITRE), когато приеха своята позиция по въпроса на 16 октомври. Това съобщиха от ЕП.

Проектът на законодателство има за цел да защити интересите на Съюза от използването на енергийните доставки като оръжие от Руската федерация.

Преговарящите от Парламента и Съвета ще започнат дискусии с цел да се постигне споразумение на първо четене, след като министрите на ЕС приеха своята съвместна позиция в понеделник.

Това законодателство e в отговор на систематичното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия, което се наблюдава от почти две десетилетия и ескалира след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Военната инвазия беше съпроводена с по-нататъшни умишлени манипулации на пазара, включително безпрецедентното недопълване на хранилищата на ЕС от „Газпром" и внезапното спиране на газопроводите, което доведе до скок на цените на енергията до осем пъти над нивата им отпреди кризата.