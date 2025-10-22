ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн.патрона годи...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ЕП ще преговаря за забраната на вноса на руски газ и петрол

ЕП СНИМКА: Pixabay

Европейският парламент подкрепи решението да започне преговори с Датското председателство на Съвета относно забраната на вноса на руски газ и петрол, както беше предложено от комисиите по международна търговия (INTA) и по промишленост, научни изследвания и енергетика (ITRE), когато приеха своята позиция по въпроса на 16 октомври. Това съобщиха от ЕП.

Проектът на законодателство има за цел да защити интересите на Съюза от използването на енергийните доставки като оръжие от Руската федерация.

Преговарящите от Парламента и Съвета ще започнат дискусии с цел да се постигне споразумение на първо четене, след като министрите на ЕС приеха своята съвместна позиция в понеделник.

Това законодателство e в отговор на систематичното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия, което се наблюдава от почти две десетилетия и ескалира след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Военната инвазия беше съпроводена с по-нататъшни умишлени манипулации на пазара, включително безпрецедентното недопълване на хранилищата на ЕС от „Газпром" и внезапното спиране на газопроводите, което доведе до скок на цените на енергията до осем пъти над нивата им отпреди кризата.

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание