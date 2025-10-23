Дизелов Skoda Superb измина 2831 км без да зареди със средна скорост 80 км/ч

Европейският рали шампион Мико Марчик е добър и в икономичното шофиране. Зад волана на дизелов Skoda Superb пилотът успя да измине впечатляващите 2831 километра без да спира за зареждане на гориво! Това теоретично означава, че с един резервоар бихте изминали разстоянието от София до Мадрид.

Рекордният пробег е постигнат с Skoda Superb 2.0 TDI с автоматична скоростна кутия DSG с мощност 150 к.с. и 360 Нм въртящ момент с абсолютно базовото ниво на оборудване Essence. Колата е била със скромни 16-инчови алуминиеви джанти, които естествено са по-добри по отношение на икономията на гориво от 18- или 19-инчовите гуми.

По каталог средният комбиниран разход на гориво на чушката лимузина е 4,8 л/100 км, а обемът на резервоара е 66 литра.

Мико Марчик постигна среден разход на гориво от само 2,61 л/100 км. Въпросният Superb е оборудван със спортни пружини Sportline и следователно е с 1,5 сантиметра по-близо до пътя от обикновения Superb 2.0 TDI в базово ниво. Колата също така е била оборудвана с гуми с ниско съпротивление при търкаляне, при това доста износени.

Марчик поддържал средна скорост от около 80 км/ч и карал колата в еко режим. Това не било нормално шофиране. "Ако пътят имаше пункт за събиране на пътни такси, оставях колата да се движи по инерция значително разстояние, докато стигна до бариерата", казва полският рали пилот. Марчик все още не е напълно доволен. Той вече обмисля да се опита да измине 3000 километра с един резервоар гориво.