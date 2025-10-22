ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Армията на САЩ удари кораб, подозиран в превоз на ...

Китайският Yangwang U9X стана най-бързият на пистата "Нюрбургринг", детронира колата на балканския Илон Мъск

Георги Луканов

Електрическият BYD Yangwang U9 Xtreme има мощност от 3020 конски сили. Снимка: BYD

От известно време китайският Yangwang U9 е най-мощният и бърз автомобил в света и сега може да се нарече и най-бързият електрически автомобил на прочутата германска писта "Нюрбургринг-Норшлайфе".

Безумният Yangwang U9 Xtreme влиза в книгите с рекорди по все повече начини. Изключително мощната версия на Yangwang U9 на BYD, лимитирана само в тридесет бройки, е най-мощният сериен автомобил в света с 3020 к.с. и с максимална скорост от 496,22 км/ч (300 мили/ч). Смело може да се каже, че е и най-бързият автомобил в света. Китайският суперавтомобил сега добавя още един рекорд към този списък. Yangwang U9 Xtreme е и най-бързият електрически автомобил на "Нюрбургринг".

Yangwang U9 Xtreme, известен още като U9X, направи обиколка на близо 21-километровата писта за 6 минути и 59,157 секунди. Този електрически екстремист детронира Rimac Nevera с 1914 к.с създааден от балканския Илон Мъск - хърватинът Мате Римац. Този електрически автомобил измина пистата за около 7 минути и 5 секунди.

Електрическият BYD Yangwang U9 Xtreme има мощност от 3020 конски сили. Снимка: BYD
