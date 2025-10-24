Volvo предлага безплатно зареждане у дома, ако си купите нова електрическа кола

Volvo се надява да привлече повече хора да закупят един от електрическите им модели, като предлага безплатно зареждане у дома.

От февруари 2026 г. всеки, който си купи ново електрическо Volvo в Швеция, ще получава безплатно електричество от Volvo, за да зарежда колата си у дома в продължение на една година.

Марката си сътрудничи с доставчика на енергия Vattenfall, за да постигне това. За да се възползвате от тази оферта, трябва да имате договор за енергия с Vattenfall и да можете да зареждате електромобила си у дома, използвайки същия електромер и функцията за зареждане в приложението Volvo Cars, обяснява производителят.

Има и други условия, свързани с начина, по който Volvo привлича допълнителни клиенти. Например, Volvo покрива максимум 5150 kWh годишно, което според марката се равнява на 25 000 километра годишно с EX90. Има и максимална цена на електроенергията от 1,5 шведски крони за kWh, което е приблизително 0,14 евро за kWh, след тези километри.

Според Volvo, това все още е пилотен проект, въпреки че показва, че 4получените данни от първата фаза в Швеция ще формират основата за по-широко глобално внедряване". Volvo също така заявява, че иска да си партнира с доставчици на енергия, различни от Vattenfall.