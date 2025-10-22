Спадът на цените на жилищата в Лондон

Годишният растеж на цените на жилищата се забавя през август, след като Лондон е единственият регион в Англия, където стойността на имотите намалява, сочат данни на Националната статистическа служба (ONS), огласени днес и цитирани от ДПА и БТА.

Годишният темп на растеж на цените на имотите през август е 3 на сто, според предварителната оценка на статистическата служба, спрямо 3,2 на сто през юли.

Средните цени на жилищата са се увеличили до 296 000 британски лири (393 925 долара), или 2,9 на сто годишен ръст в Англия, 211 000 британски лири или 2 на сто в Уелс и 194 000 британски лири – 4 на сто в Шотландия на годишна база през август.

Средната цена на жилищата в Северна Ирландия е 185 000 британски лири през второто тримесечие на 2025 г., или годишен ръст от 5,5 на сто.

В рамките на Англия Североизточната част на страната регистрира най-висока годишна инфлация на цените на жилищата през август - 6,6 на сто. Годишната инфлация на цените на жилищата е най-слаба в Лондон, като средните цени на жилищата спадат с 0,3 на сто.

"Годишната инфлация на цените на жилищата във Великобритания се забави през август, като средната стойност вече е приблизително 273 000 паунда. Североизточната част отново показва най-висок ръст, а Лондон е единственият английски регион със спад", посочва Ейми Норт, ръководител на отдела за индексиране на пазара на жилища в Националната статистическа служба.

Службата публикува и данни, показващи, че средният наем във Великобритания е 1354 британски лири месечно през септември 2025 г., със 70 лири или 5,5 на сто по-висок спрямо година по-рано.

Средните месечни наеми в Англия са 1410 британски лири през септември 2025 г., което е с 5,5 на сто (74 британски лири) повече спрямо година по-рано. Това е десетият пореден месец на забавяне на инфлацията на наемите, посочва статистическата служба.

В Англия годишната инфлация на цените на наемите е най-висока в Североизточната част (9,1 на сто) и най-ниска в Йоркшир и Хъмбър (3,8 на сто).

В Уелс средният месечен наем през септември е 815 британски лири - увеличение със 7,1 на сто (55 британски лири) спрямо година по-рано.

Средният месечен наем в Шотландия е 1004 британски лири през септември, което е с 3,4 на сто (33 британски лири) по-висок спрямо година по-рано. Това годишно покачване е най-ниското от над три години, а годишният темп на инфлация в Шотландия като цяло се забавя от рекордно високия годишен ръст от 11,7 на сто през август 2023 г., посочва статистическата служба.

В Северна Ирландия средният наем е 865 британски лири през юли. Това е увеличение със 7,1 на сто (57 британски лири) в сравнение с година по-рано.

Някои експерти на пазара на жилища отчитат, че несигурността около предстоящия есенен бюджет, влияе върху настроенията на пазара на недвижими имоти.

Изнесените данни следват публикувани по-рано оценки, според които британските потребителски цени нарастват с годишен темп от 3,8 на сто през септември, също с колкото през август и юли.

"Много купувачи, които временно се бяха оттеглили (от търсене на имот) по-рано през годината, сега се завръщат на пазара, привлечени от по-стабилни лихви (по ипотечните кредити) и подобрена достъпност, което е положителен знак. Несигурността около предстоящия есенен бюджет обаче допринася за несигурност в някои купувачи, особено при по-скъпите имоти", отчита Джейми Еванс, главен изпълнителен директор на агенцията за недвижими имоти "Дъглас енд Гордън" (Douglas & Gordon).

"Най-високото ниво на предлагане на имоти през последното десетилетие ограничи ръста на цените в сравнение с миналата година. Купувачите имат по-голям избор и по-силна позиция при преговорите, а продавачите стават все по-реалистични относно цените, които могат да поискат, за да сключат сделка при наличната конкуренция. Цените обаче се задържат по-стабилни в Северна Англия, Уелс и Шотландия, където по-ниските ценови нива означават, че промените в гербовия налог (все още действащо тогава данъчно облекчение върху всички сделки с имоти и земя в Англия, Уелс и Северна Ирландия за над 500 000 британски лири - бел.ред.) от април имат по-слаб ефект", отчита Колийн Бабкок, експерт от специализирания сайт за недвижими имоти "Райтмуув" (Rightmove).

"Тези данъчни промени оказват по-голямо въздействие в Южна Англия, където цените са по-високи, а също така има несигурност около това какво ще съдържа есенният бюджет. Достъпността остава ограничена, лихвите по ипотеките са стабилни, но се понижават бавно, а упоритата инфлация също така подчертава по-широки предизвикателства пред достъпността", допълни тя.