Около 49 лв. за мегаватчас са компенсациите на домакинствата за по-скъп ток през септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тас 49 лв. са компенсациите да всеки купен мегаватчас, който получават домакинствата от държавата да септември.

Конкретните числа за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител, са определени както следва :

- 49,12 лв./мвтч, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби" ЕАД ;

- 49,55 лв./мвтч, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД ;

- 49,55 лв./мвтч, без ДД - за битовите крайни клиенти на „Енерго-Про Продажби" АД ;

- 49,39 лв./мвтч, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци" ООД.

Комисията за енергийно и водно регулиране за втори път се произнася с решение колко от сметката за ток на домакинствата да покрие държавата, първото беше за август и компенсациите пак бяха малко над 49 лв. за мегаватчас за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител. Определяне на компенсациите всеки месец е задължение на регулатора. С въведения механизъм битовите потребители на електрическа енергия получават стабилна и предсказуема фактура, независимо от цените на борсата и колебанията им, коментират от КЕВР.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран като цената за битовите потребители е фиксирана от регулатора за едногодишен период. Съгласно закона дружествата-доставчици са задължени да закупуват необходимата електрическа енергия от борсовия пазар на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена.

През септември закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв. за мегаватчас. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система", която е предварително отчетена в издадените фактури на потребителите.

Тя покрива разликата между постигнатата средно претеглена цена на закупената електрическа енергия от борсовия пазар, от една страна, и определената от КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 мегаватчас – от друга. За септември средната цена на мегаватчас на Българската независима енергийна борса е 183,37 лева.

При определяне на конкретния размер на компенсациите КЕВР прилага нормативно заложени механизми за корекция, с цел да се предотвратят недобросъвестни практики на крайните снабдители.