Посланикът на Иран в Русия: 87% от търговията между двете страни е освободена от мита

Посланикът на Иран в Русия Казем Джалали заяви, че 87% от търговията между Иран и Русия е освободена от мита, предаде иранската новинарска агенция ИРНА , цитирана от БТА.

Джалали заяви днес пред журналисти, че провинция Хорасан може да играе много ефективна роля в поддържането на добри отношения със съседните страни, както и с Русия.

Транспортният коридор Север-Юг има три разклонения – на запад през Азербайджан, през Каспийско море и на изток през Туркменистан, добави той.

Той обясни, че източният маршрут преминава през Русия, Казахстан, Туркменистан и Иран, като подчерта, че източните и североизточните провинции на Иран играят значителна роля в този маршрут.

Докато обемът на търговията между двете страни е бил 650 милиона долара през 2023 г., тази цифра се е увеличила до 1,8 милиарда долара миналата година, каза Джалали. Той отбеляза също, че търговията ще достигне три милиарда долара до края на 2025 г.

Посланикът се позова на споразумението за свободна търговия между Иран и евразийските страни, включително Русия, и каза, че споразумението е било одобрено и прилагано. В рамките на споразумението провинциите с висок икономически капацитет могат да увеличат износа си за Русия.

