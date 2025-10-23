ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Новите американски санкции са излишни, иму...

КУБ Корпорация за хуманитарните и бизнес проектите - резултати от българо-украинския бизнес форум в София

По време на бизнес форума, организиран от Българската търговско-промишлена палата, международната корпорация КУБ представи своите проекти в България и планове за разширяване на сътрудничеството с европейски партньори. Форумът обедини над 60 компании от България и Украйна. В рамките на дискусионните панели бяха обсъдени оптимални условия за инвестиции и приложими инструменти за икономическо взаимодействие.

Представителите на КУБ презентираха последните постижения в сферите на жилищните и търговските недвижими имоти, инфраструктурата и подобряването на градската среда, както и очертаха перспективи за сътрудничество в строителството, индустрията и хотелиерството. Компанията потвърди интерес към по-нататъшни проекти във Варна и към формиране на съвместни предложения за европейски инвеститори.

„Като международна корпорация носим отговорност коректно да представяме икономическия потенциал и възможностите в страните, в които работим. Стратегическата задача на бизнеса е да помага за съгласуването на интересите на държавите и техните граждани, създавайки по-добро бъдеще за всички. За това е необходимо непрекъснато да изграждаме нови връзки с местни партньори“, отбеляза основателят на КУБ Корпорация Олег Невзоров.

Внимание бе отделено и на хуманитарното сътрудничество на корпорацията с българо-украинската обществена организация „Ми разом“. По-специално беше подчертано, че взаимодействието между бизнеса и гражданските организации допринася за по-бързата и ефективна адаптация и развитие на международни проекти в нова държава.

„Компаниите може да предложат ресурс, докато сдруженията са в състояние да го насочат там, където е най-нужен. Затова трансграничните връзки са еднакво важни както в бизнеса, така и в хуманитарната дейност и вече го показахме, помагайки за преодоляване на последиците от наводненията в Югоизточна България“, подчерта представителката на сдружение „Ми разом“ Христина Виер.

