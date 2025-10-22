Генералният секретар на ООН: Механизмите на световната търговия са заплашени от дерайлиране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Механизмите, които регулират световната търговия, са застрашени от "дерайлиране" на фона на търговските конфликти, заяви днес в Женева генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Франс прес. Той изрази също така загриженост по отношение на нарастващия глобален дълг и липсата на международни механизми за финансова сигурност, съобщи БТА.

"Световният дълг нарасна рязко. Бедността и гладът се запазват. Международната финансова архитектура не гарантира адекватна мрежа за сигурност за развиващите се страни, а търговската система, която е основана на правила, е заплашена от дерайлиране", предупреди Гутериш в изказването си на 16-та Конференция на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД).

Ръководителят на ООН наблегна върху продължаващата глобална несигурност, породена от митата, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп и търговското напрежение, до което те водят.

"Търговските бариери се множат, като някои от най-слабо развитите страни се сблъскват с непосилни мита от 40 на сто, въпреки че осигуряват едва 1 на сто от световните търговски потоци", добави той, предупреждавайки за "нарастващ риск от търговски войни за стоки".

"Несигурността расте, а инвестициите намаляват. Веригите за доставки преминават през сериозни сътресения", подчерта той.

"Тенденциите в областта на военните разходи показват, че инвестираме все повече в смъртта, отколкото в просперитета и благосъстоянието на хората.", отбеляза Антонио Гутериш. "Геополитическите разделения, неравенствата, климатичната криза, новите и продължителни конфликти се отразяват на световната икономика", допълни той.

С оглед на тези опасности Гутериш очерта четири приоритетни направления, по които международната общност трябва да действа, за да защити най-слабите: справедлива световна система за търговия и инвестиции, финансиране за развиващите се страни, технологии и иновации за стимулиране на икономиката, съгласуване на търговските политики с климатичните цели.

Генералният секретар на ООН припомни, че през 2024 г. страните членки на организацията са приели "Пакт за бъдещето", който включва "нов глобален ангажимент" за насърчаване на "растеж, основан на износа в развиващите се страни", както и "съществени реформи" на Световната търговска организация (СТО).

По отношение на финансирането той подчерта, че много страни са попаднали в капана на дълговата спирала. "Твърде много развиващи се страни са жертви на ограничено бюджетно пространство, слаб растеж и дългова криза", каза той.

Според Гутериш 3,4 милиарда души живеят в страни, които харчат повече за обслужване на дълга, отколкото за здравеопазване или образование.

Той също така подчерта значението на технологиите, качествените данни и иновациите, тъй като "не всички страни имат достъп до необходимите технологии, за да бъдат конкурентоспособни."

Въпреки това Гутериш съзира и основания за надежда във "вихъра на промяната" в световната икономика. "Три четвърти от глобалния растеж вече идват от развиващите се страни", отбеляза той.

Освен това високите технологии "вливат трилиони в световната икономика", а регионалните търговски споразумения са се умножили седемкратно от 90-те години на миналия век.

"В този радикално променен свят обаче някои неща остават непроменени", изрази съжалението си Гутериш.