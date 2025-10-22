Цените на жилищата в Нидерландия са поскъпнали със 7%

През септември цените на жилищата за продажба в Нидерландия са били средно със 7 процента по-високи в сравнение с предходната година. Данните, огласени днес, се базират на ценовия индекс на съществуващите частни жилища за продажба в Нидерландия, изготвен от Централната статистическа служба и Кадастъра,съобщи БТА.

В сравнение с август 2025 г. ценовият индекс на съществуващите жилища за продажба през септември 2025 г. е останал непроменен. Цените на съществуващите жилища за продажба достигнаха пик през юли 2022 г. След това тенденцията се е обърнала и ценовият индекс спадна за известно време. От юни 2023 г. обаче тенденцията отново е възходяща. През септември цените бяха средно с 14 на сто по-високи от предишния пик през юли 2022 г.

От Кадастъра съобщават, че през септември са регистрирани 21 934 сделки с жилища. Това е с 24,5 процента повече от година по-рано. През първите девет месеца на 2025 г. са продадени 171 468 жилища, което е с 17 на сто повече от година по-рано.

През септември средната транзакционна цена на съществуващ жилищен имот е била 489 072 евро.