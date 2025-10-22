Европейските борси приключиха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на водещите европейски борси приключиха разнопосочно днешната търговия на фона на публикуването на корпоративните резултати на редица компании, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи със 178,9 пункта или 0,74 на сто до 24 151,13 пункта.

Парижкият CAC 40 загуби 51,99 пункта или 0,63 на сто до 8206,87 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 88,01 пункта или 0,93 на сто, достигайки 9515 пункта, пише БТА.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 1,01 пункта или 0,18 на сто до 572, 29 пункта.

Акциите на френския козметичен гигант "Л‘Ореал" ( L’Oreal) приключиха търговската сесия със спад от 6,7 на сто, след като тримесечният растеж разочарова пазарите, въпреки ръста на продажбите с 3,4 на сто, като вялите продажби в Северна Америка и митата натежават върху резултатите на френската компания. "Л“Ореал" обаче отчете растеж в Китай и е напът да закупи козметичния бизнес на "Керинг" (Kering), собственика на "Гучи" (Gucci).

Втората най-голяма пивоварна компания в света "Хайнекен" (Heineken) очаква спад на продажбите на бира през 2025 г., тъй като търсенето се е понижило заради макроикономическите предизвикателства през третото тримесечие. Обемът на продажбите на бира е спаднал с 2,3 на сто през третото тримесечие.

Акциите на френския луксозен гигант "Ермес" (Hermes) приключиха търговската сесия със спад от 2,3 на сто, след като компанията отчете по-слаби от очакваното продажби за третото тримесечие