Експерти за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Вероятно ще спрат танкерите с руски петрол

"Най-вероятно ще се спрат танкерите, които внасят руски петрол, ще трябва "Лукойл" да преработва от страни от ЕС или от Близкия изток", коментира в "Тази сутрин" по бТВ бившата социална министърка Лидия Шулева.

Петър Ганев от Института за пазарна икономика посочи, че говорене за това какво има в рафинерията в Бургас.

За това колко сериозен данъкоплатец е "Лукойл" Ганев обясни: "Много често се играе с платеното ДДС, което няма отношение към компанията. Данък печалба, което е голямата тема, плащаха няколко години, сега не знам".

"И "Роснефт" е под санкция, което засяга турски поток, ще засегне приятеля на Доналд Тръмп - Виктор Орбан", допълни Шулева.

За погасяването на задълженията на "Спартак Варна" в размер на 550 хил. лева Ганев посочи: "Странна новина, досега е имало само отсрочки за такива дългове". Според него "на бюджета погасяването не струва нищо, но на хората струва много", тъй като създава впечатление, че ако някой е близък с властта, се стига до това.

"Допълнителните пари от вдигането на акциза на цигарите са близо 4 млрд. лв., когато нещата се поставят на кантар ясно се вижда кой какво внася от бюджета", посочи още Ганев, като припомни, че тези от хазарт са 500 млн. лв.

"Бюджетът е приключена тема, въпросът е какво ще правим следващата година, сега всички казват има дефицит, разликата е че за едни е проблем, другите казват - какво толкова, да харчим", обясни още Ганев.

Според него това е разделителна линия между ГЕРБ и ДПС-НС: "ГЕРБ са традиционно по-консервативни, докато от "Ново начало" смятат, че 6-7% дефицит не е проблем".