Бивш канцлер на Австрия: Приемането на еврото носи стабилност

"Австрийците, които преживяха много трудности след Втората световна война и загубиха всичките си спестявания, бяха много чувствителни към новата валута - беше важно да ги убедим, че тя ще бъде стабилна и ще им вдъхва увереност", коментира пред бТВ бившият австрийски канцлер Франц Враницки за въвеждането на еврото в страната си през 1999 г.
Той обясни, че австрийците не са се страхували, че ще изгубят идентичността си, но е имало нужда от 3-4 години информационна кампания, за да се изгради разбиране за еврото.
"Правителството, централната партия и бизнеса трябваше да обяснят, че еврото не води до постъпване, че икономическата стабилност и доходите ще се увеличат и след приемането на еврото", обясни Враницки.
"Основната цел беше да се изпълнят критериите от Маастрихт. Австрийските институции успяха да ги покрият, рамката беше символ на стабилност и доверие", допълни той.
"Трябваше да е ясно, че Австрия е надежден партньор в европейската финансова система. Не всички партии подкрепяха членството, имаше и опозиция - либералите, зелените и крайнодесните бяха скептични или против", спомня си Враницки.
"Референдумът за членство в ЕС през 1994 г. беше категоричен - над 60% гласуваха "за" - беше ясно, че аргументите за евроинтеграцията ни са сериозни".
За това как еврозоната е променила Австрия, Враницки смята, че "страната си е същата, но се утвърди като част от обединена Европа".
Според него при наличието на големи сили по света като Китай, САЩ, Индия и Русия, малки страни като Австрия могат да бъдат влиятелни само като част от съюз.
Посланието на Враницки към България за еврозоната е категорично: "Присъединете се към нас".