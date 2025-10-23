Volkswagen спира производството на Golf заради задаващата се нова криза с чиповете

Volkswagen ще спре производството на Golf в завода си във Волфсбург от 29 октомври поради подновена криза с микрочиповете, предизвикана от търговски спор между САЩ и Китай.

Новината за паузата в производството на един от най-продаваните леки автомобили в Европа идва само часове след като германският производител издаде вътрешно предупреждение до работниците за потенциални прекъсвания на производството.

Спирането на производството на Golf ще бъде последвано от спиране на поне три други модела, включително Tiguan, Touran и Tayron, също произвеждани в завода на Volkswagen във Волфсбург. Компанията не е посочила колко дълго може да бъде спряно производството.

Предупреждение за потенциални спирания бе официално отправено в писмо, изпратено до работниците на Volkswagen по-рано в сряда сутринта. В него се посочва, че макар производството "все още да е незасегнато", въздействията „не могат да бъдат изключени в кратък срок" поради "динамичната ситуация".

Кризата произтича от замразяване на доставките на микрочипове от компанията Nexperia.

След като нидерландското правителство, под натиск от администрацията на Тръмп в САЩ, пое контрола над базираната в страната компания миналия месец, китайското правителство отвърна на удара, като забрани износа на чипове на компанията.

Поглъщането на компанията от правителството в Нидерландия бе прието на 30 септември, заради опасения за интелектуална собственост поради китайската собственост. Твърди се, че Volkswagen няма непосредствен алтернативен доставчик на микрочипове. Полупроводниците и микрочиповете от други доставчици ще изискват продължителни вътрешни тестове и сертифициране, преди да могат да бъдат използвани, съобщава Autocar.

Не е изключено спиране на производството и в другите германски фабрики на Volkswagen в Емден, Хановер и Цвикау, тъй като запасите от чипове се изчерпват.