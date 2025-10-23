Американските санкции удрят и рафинерията на "Лукойл" в Бургас, обяви премиерът Росен Желязков (Видео)

Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия. Част е, защото се притежава косвено повече от 90% от руския Лукойл, така че рафинерията попада в този санкционен режим. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, ние имаме един месец, в който трябва да направим национално решение за това как да подходим като държава", каза още премиерът и уточни, че това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, рафинерията не работи с руски петрол, но тъй като ограниченията по смисъла на санкциите имат финансово измерение - ще има затруднения за рафинерията с оглед на нейната собственост. Това заяви министър - председателят Росен Желязков пред журналисти от Брюксел, където участва в среща на върха на ЕС.

"Възможностите са свързани със скрининга, който трябва да бъде направен, има достатъчно произведени горива, рафинерията трябва да продължи да работи", каза още Желязков.

Той заяви, че ако до 24-ти не бъде представен бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме зaложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджет.

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", каза още той.