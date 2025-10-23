Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е над 66 лева за мегаватчас



Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,410 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,357 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 31,678 евро за мегаватчас, съобщи БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 23 октомври, е 66,98 лева за мегаватчас, като поскъпва с над 2 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 66,54 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 66,98 лева за мегаватчас.