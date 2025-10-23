Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за годишен планов ремонт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 25 октомври започва годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", планиран да продължи до началото на месец декември, съобщават от атомната електроцентрала. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД след предварително подадено заявление, уточнява БТА.

Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение, пише в съобщението.

По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия, ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока, уточняват от централата.

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи съгласно графика за електропроизводство, се посочва в съобщението.

Миналогодишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започна в средата на месец октомври и приключи на 23 ноември.