Обстоятелствата, довели до настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП), могат условно да се класифицират, както следва:

Технически неизправности – блокиране или неизправност на основните системи и компоненти на автомобила, като кормилно управление, автоматична скоростна кутия, окачване и ходова част, двигател и др.; Неблагоприятни климатични условия – обилни валежи, снежни бури, поледици; Попадане в канавка или дупка; Пътен инцидент по вина на водача или други участници в движението.

В тези и други ситуации, като изтегляне на дефектно превозно средство от паркинг или гараж, се изискват услугите на пътна помощ.

Разбира се, много шофьори предпочитат да решат проблема сами, без да включват трети лица, но когато даден автомобил създава затруднения за свободното движение на автомобили по определен участък от пътя, това е неуместно и безотговорно. Цената на услугите за теглене в София е доста достъпна и няма смисъл излишно да се двоумите.

Пътна помощ на фирма „Найденови Ауто“ разполагат с разнообразна техника и голям автопарк. Предоставят под наем кран-манипулатор (с шофьор) за превоз, товарене и разтоварване на различни видове товари:

Тежки товари (малки и големи)

Различно промишлено оборудване (инструментални машини и др.)

Строителни ремаркета, търговски павилиони, гаражи и др.

Строителни материали (цимент, тухла, FBS блокове, плочи, тръби и др.)

Автомобилно оборудване (Товарене/Разтоварване)

Техническа помощ

Фирмата предоставя пълна гама от услуги за репатриране и ремонт на автомобили:

Извозване на автомобили и камиони с тегло до 6 тона по метода на пълно натоварване;

Големи тегличи за камиони до 40 тона с частично натоварване;

Репатриране на автомобили с кран-манипулатор;

Репатриране на извънгабаритни микробуси и дълги превозни средства (лимузини) чрез частично натоварване;

Превоз на специална техника с общо тегло до 6 тона: пътни валяци, товарачи, трактори, мини багери, бетонобъркачки, мобилни компресори;

Товарене/разтоварване на автомобили в камиони, сваляне от рампи, поставяне на изложбени/томболни подиуми и други.

Всяка извънредна ситуация на пътя, която изисква професионална помощ, се характеризира с определени параметри. Тъй като в движението по пътищата участват не само автомобили, но и камиони, автобуси, полуремаркета и други видове голям транспорт, един от параметрите е товароподемността на теглещия камион за автомобили. Камионите изискват мощно специално оборудване, което може лесно и безопасно да ги изтегли до местоназначението им. Работи чрез частично натоварване, което означава, че предните колела на автомобила са прикрепени към платформата, докато останалите поддържат сцепление.

Извозването на автомобили от паркинги или други многоетажни зони за паркиране се извършва с влекачи, които се отличават с компактните си размери. Те са достатъчно мощни, за да изтеглят и най-тежките джипове. Принципът на работа е прост: една от двойките колела на автомобила е фиксирана на специални подвижни колички и колата внимателно се извежда навън, където, ако е необходимо, може да бъде поставена на друг камион за теглене, но най-често тегленето до автосервиз или паркинг се извършва от същия специален транспорт. Този метод е напълно безопасен за паркирани наблизо автомобили, тъй като тегличът поддържа високата маневреност, необходима при работа в ограничено пространство.

Оборудван с кран-манипулатор, репатракът може да се използва за безопасно повдигане на превозни средства, които са се плъзнали в канавка или имат едно или повече колела, попаднали в дупка. Той може да помогне да се върнат колелата на автомобили, ако са се преобърнали в резултат на катастрофа или да вдигне кола, която е заседнала на паркинг и не може да излезе сама.

Транспортирането се извършва чрез частично и пълно натоварване на платформа, която се използва при много тежки повреди или технически неизправности, водещи до блокиране на колела, автоматична скоростна кутия, кормилно управление или ходова част на автомобила.

Пътна помощна фирма „Найденови Ауто“ работи ежедневно – денонощно. Осигуряват квалифициран транспорт на неизправни превозни средства от всякаква сложност. Могат да вземат колата ви от всяка точка на София и областта. Няма значение къде се намирате в центъра, на запад, на изток, на север или на юг от София. Те ще пристигнат да ви помогнат да закарате колата си до най-близкия автосервиз.