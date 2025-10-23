БНБ: Няма риск за банковата система у нас след санкциите от САЩ срещу руски петролни компании

Българската народна банка обяви, че в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на санкциите, наложени от САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт", „Лукойл", техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната.

От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор.

Съгласно обявените от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

В тази връзка, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.

Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.

БНБ продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.