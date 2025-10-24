Бисер Ангелов: „Лидл България“ ни подкрепи да разширим производството на елхи за Коледа

„Стробайлс“ тръгват от 20 дка с коледните дръвчета, днес стопанисват над 200

През ноември 2025 г. се навършват 15 години от стъпването на Lidl на българския пазар. Това са 15 години на труд, развитие, израстване и нови идеи, в които българският вкус е неизменна част от историята на компанията. През тези години търговската верига създаде здрави бизнес партньорства с над 300 български предприятия, едно от които е „Стробайлс“. Компанията е създадена през 2005 г. и се занимава с търговия на едро на плодове и зеленчуци. От 2017 година има собствено сертифицирано по GlobalG.A.P. производство на ягоди. Отглежда и елхи за Коледа на площ от 200 дка в Пловдивско. Разполага с две високотехнологични бази, където плодовете и зеленчуците се подготвят за експедиция. Така те стигат свежи и вкусни до щандовете на „Лидл България“. За успешното партньорство между двете компании разговаряме с Бисер Ангелов, собственик и управител на „Стробайлс“.

- Г-н Ангелов, как се промени „Стробайлс“ от основаването си през 2005 г. до днес? Каква беше първоначалната идея и как се развихте през годините?

- Когато стартирахме през 2005 г., основната ни цел беше търговия на едро с плодове и зеленчуци – да бъдем надежден посредник между производителите и търговските вериги.

С времето осъзнахме, че можем да предложим много повече, ако инвестираме в собствено производство и нови технологии. Днес „Стробайлс“ не е просто посредник, а и производител с доказано качество, сертифицирани бази и партньор, на когото може да се разчита целогодишно.

- Каква е стратегията Ви в бизнеса – да напредвате стъпка по стъпка или да навлизате смело в нови пазарни ниши?

- По-скоро комбинираме и двете. Работим стъпка по стъпка, за да изграждаме стабилни основи, но когато видим потенциал, можем да действаме бързо и решително. Така беше с решението да започнем собствено производство на ягоди, с проекта за отглеждане на коледни елхи и с последния ни проект за производство на HPP фрешове под собствена марка.

- Какво означава HPP фрешове? Какво е новото при тях?

- Производството на HPP фрешове е един от последните ни проекти. Като вносител и производител ние решихме да използваме част от плодовете, които внасяме от Гърция, както и тези от нашите градини в България, и да започнем производство на фрешове и лимонади под собствена марка RAW BRANI.

В съвременния свят, където здравословното хранене заема все по-централно място в ежедневието ни, HPP технологията се откроява като революционно решение и се отличава фундаментално от традиционните методи на консервиране. В основата ѝ лежи принципът на хидростатичното налягане. Това е природен феномен, който виждаме в най-дълбоките части на океаните. Технология прилага същото хидростатично налягане, което достига 6000 бара и унищожава опасните микроорганизми, като запазва хранителните вещества и свежия вкус на продуктите. Удължава се също срокът им на годност.

Представете си сок, който има вкуса и хранителната стойност на прясно изцеден, но може да издържи седмици в хладилника, без да съдържа консерванти или да бъде подложен на висока температура. Звучи твърде хубаво, за да е истина, но точно тук влиза HPP технологията с нашите фрешове RAW BRANI. Ние предлагаме на потребителите истински свеж продукт, без термична обработка, без консерванти, без добавена захар и подсладители, без добавена вода, каквото е и нашето мото „САМО ВКУС, БЕЗ ТАЙНИ“

- Откога датира партньорството ви с „Лидл България“?

- Нашето партньорство започна от самото начало на стъпването на веригата в България – през 2010 г.

- Кои бяха първите продукти, с които влязохте в търговската верига? Какви бяха най-големите предизвикателства?

- Първи бяха ягодите – изключително взискателна култура, която изисква бърза логистика и перфектно качество. В момента асортиментът, който доставяме, е по-голям и включва дини, пъпеши, алабаш, зеле, салати. Що се отнася до предизвикателствата, те бяха свързани най-вече с обемите и строгите стандарти на „Лидл България“.

- Как се справяте с високите изисквания на търговската верига относно качеството и безопасността на плодовете и зеленчуците?

- Това е постоянен процес – инвестираме в обучение на екипа, в модерно оборудване и в лабораторни анализи. Работим по международни стандарти и вярваме, че високите изисквания от страна на Lidl са в полза както на нас като производители, така и на крайните клиенти.

- Как контролирате наличието на остатъци от над 800 вида пестициди в плодовете и зеленчуците, които доставяте на търговската верига?

- Работим със сертифицирани лаборатории, които извършват регулярни анализи. Освен това прилагаме интегрирани практики за растителна защита и минимизираме употребата на препарати. Целта ни е не просто да покриваме стандарти, а да предлагаме чисти и безопасни плодове и зеленчуци.

- Изискванията на Lidl обаче са 3 пъти по-строги от нормативните. Правят ли Ви проверки?

- „Лидл България“ извършва регулярни проверки, затова се стремим да сме изрядни.

- Като производител на земеделска продукция сте сертифицирани и по GlobalG.A.P. Заслужава ли си инвестицията?

- Да, защото е гаранция за клиента, че продуктът е отгледан с грижа към здравето и околната среда. Това е инвестиция в доверие, което е най-ценното за нас.

- Каква е равносметката от вашето партньорството с „Лидл България“?

- За тези години ние израснахме от търговец до надежден партньор и производител.

С цел дългосрочна стабилност изградихме две високотехнологични производствени бази в България и продължаваме да се развиваме и да инвестираме в модернизирането им. В тях плодовете и зеленчуците като пристигнат, се мият, сортират, калибрират, опаковат и съхраняват в контролирана среда, след което се експедират към клиента. Развиваме и собствената си марка RAW BRANI:

Можем да кажем, че „Лидл България“ ни помогна да направим крачка напред в бизнеса си и непрекъснато се стремим да поддържаме тяхното доверие. Считаме, че партньорството ни прерасна в съвместно развитие.

- Елхите по тяхна идея ли започнахте да отглеждате?

- Първите стъпки вече бяха направени. Имахме насаждения върху 20 дка собствена земя в Пловдивско. В рамките на нашите разговори с „Лидл България“ получихме тяхната подкрепа и продължихме да разширяваме площите си и днес те възлизат на 200 дка. Това са елхи от селектирани сортове. Те се изваждат от земята със специална техника, поставят се заедно с почвата в саксии и така се продават. Хубавото е, че могат да бъдат засадени на постоянно място след преминаването на празниците. Така изразяваме своята отговорност и грижа за природата.

Тук искам да дам няколко важни съвета към хората, които си купуват нашите коледни дръвчета. Те са растения като всички останали. Искат внимание. И когато ги поставим в дома си за Коледа, трябва да поддържаме почвата им винаги влажна. Освен това не трябва да стоят на топло повече от 15 дни, защото започват да се развиват преждевременно. Така че щом минат празниците, трябва да бъдат изнесени на балкона, а после засадени в земята при първите благоприятни условия. Колкото по-рано, толкова по-добре. Засаждането трябва да стане до март. Така растенията ще имат време да се прихванат добре.

- Тази година „Лидл България“ празнува своя 15-и рожден ден. Имате ли незабравим момент от Вашето дългогодишно партньорство?

- Един от вдъхновяващите моменти беше, когато видяхме първите наши коледни елхи в магазините на „Лидл България“. Това беше признание за труда ни и доказателство, че усилията си заслужават.