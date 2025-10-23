Доклад: Пхенян откраднал милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Хакери от Северна Корея са откраднали милиарди долари, като са проникнали в борси за криптовалути и са създали фалшиви самоличности, за да получат дистанционни технически работни места в чуждестранни компании, се казва в международен доклад за кибервъзможностите на страната, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Авторите на доклада, който се състои от 138 страници, отбелязват, че Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска и развойна дейност в областта на ядрените оръжия.

Докладът бе публикуван от Многостранната група за наблюдение на санкциите, която включва САЩ, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Нова Зеландия, Южна Корея и Обединеното кралство.

Мониторинговата група бе създадена миналата година, след като Русия наложи вето върху резолюция, с която се възлагаше на експертна група към Съвета за сигурност на ООН да следи дейността на Пхенян. Първият доклад на групата, публикуван през май, бе посветен на военната подкрепа на Северна Корея за Русия, отбелязва АП.

Северна Корея също така е използвала криптовалута за пране на пари и покупки в областта на военната промишленост, за да избегне международните санкции, свързани с ядрената програма на страната, се казва в доклада.

Въпреки малкия си размер и изолация Северна Корея е инвестирала значително в кибератаки и сега се конкурира с Китай и Русия по капацитет на своите хакери, което представлява значителна заплаха за чуждестранни правителства, фирми и физически лица, пишат в заключение авторите на доклада.

С помощта на съюзници в Русия и Китай, кибердействията на Северна Корея „са пряко свързани с унищожаването на физическо компютърно оборудване, застрашаване на живота на хора, загуба на активи и имущество на граждани и финансиране на незаконните програми на Корейската народнодемократична република за оръжия за масово унищожение и балистични ракети".

По-рано тази година хакери, които са свързани със Северна Корея, извършиха едно от най-големите криптокражби в историята, като откраднаха етериум на стойност 1,5 милиарда долара от компанията "Байбит". По-късно ФБР свърза кражбата с група хакери, работещи за севернокорейските разузнавателни служби.

Федералните власти в САЩ също така твърдят, че хиляди ИТ специалисти, наети от американски компании, всъщност са севернокорейци, които използват фалшиви самоличности, за да получат работа от разстояние. Севернокорейците са получили достъп до вътрешни системи и са превеждали заплатите си на правителството си. В някои случаи хакерите са заемали няколко работни места от разстояние едновременно.

До момента Постоянното представителство на Северна Корея към ООН не е отговорило на запитването на АП за коментар.