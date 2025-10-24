ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мръсните тайни на БГ историята: Преди 150 г. се на...

Китайска марка представи революционна твърдотелна батерия с пробег от 1300 км

Кросоувърът Chery Omoda 5. Снимка: Chery

Chery е най-новият автомобилен производител, който се присъединява към надпреварата за твърдотелни батерии, представяйки прототип на батерия, която би могла да осигури на електрическо превозно средство реален пробег от 1300 км. Пробното производство е планирано за следващата година, а пълното внедряване за 2027 г.

Разработен от Изследователския институт за твърдотелни батерии на Chery, новият батериен пакет използва полимеризирана твърдотелна електролитна система, комбинирана с богат на литий манганов катод. Компанията твърди, че има енергийна плътност от 600 Wh/kg, което е около два пъти повече от това, което могат да осигурят настоящите най-добри течноклетъчни батерии.

Chery не дава никакви индикации колко бързо ще може да се зарежда батерията, но би трябвало да е по-бърза от традиционните LFP и NMC батерии, които се използват най-често в настоящите модели. Потенциалът за пожар също ще бъде сведен до минимум.

