Rakuten Viber стартира Business Plus - по-голяма видимост и растеж за малките бизнеси в България

Абонаментната услуга Business Plus на Viber стартира в България, за да даде възможност на малкия бизнес да достигне до повече потенциални клиенти и да ускори своя растеж. Новата премиум версия на Бизнес Акаунт увеличава видимостта на малките бизнеси, като ги класира на първи позиции във Viber Пазар и в резултатите на основната търсачка.

В допълнение, абонатите получават пълен достъп до Viber Plus с ексклузивни функции, като четене на гласови съобщения, редактиране или изтриване на съобщения без следа, настройки за невидим режим и други, които улесняват комуникацията с клиентите и подобряват изживяването в платформата.

Малкият бизнес е изправен пред големи предизвикателства по отношение на онлайн присъствието и привличането на нови клиенти. Според проучване на Constant Contact 56% от работещите за себе си изпитват затруднения с онлайн видимостта, а 60% - с разширяването на клиентската база.

Business Plus адресира тези предизвикателства, като помага на Бизнес Акаунтите да се класират по-напред при търсения във Viber и да получат до 30% повече видимост в бързо развиващия се Viber Пазар - екран, който показва различни видове селектирани бизнеси, които потребителите могат да разглеждат. От скорошното си стартиране през септември 2025г. в България, Пазар вече предоставя множество нови възможности на хиляди бизнеси да се свързват с повече клиенти.

"Чрез Business Plus, Viber като супер приложение подкрепя местния малък бизнес, предоставяйки ключови инструменти за привличане на нови клиенти и изграждане на отношения, основани на доверие ", сподели Ритеш Шах, генерален мениджър "Финтех" и вицепрезидент на Бизнес Решения в Rakuten Viber. "Тази премиум услуга подпомага малкия бизнес да бъде лесно откриваем, да се свързва с клиенти и да се откроява сред конкурентите."

Business Plus вече е напълно достъпен за всички потребители в България. Хиляди собственици на малък бизнес създават своя Бизнес Акаунт всеки ден, за да управляват разговорите с клиентите си с лекота. Всеки, който желае да се абонира за премиум услугата или за да научи повече, може да посети секция "Настройки" на своя Бизнес Акаунт.