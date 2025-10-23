Главболгарстрой и Hyundai E&C проведоха експертни разговори за реализацията на ключов енергиен проект в България

Редица технически и експертни срещи между представители на строителния холдинг Главболгарстрой и южнокорейския гигант Hyundai E&C (Hyundai Engineering & Construction) се проведоха по време на работна визита в Сеул, Южна Корея, в която бяха обсъдени ключови аспекти по изпълнението на стратегическия проект за изграждане на Блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000.

По време на срещата между двете делегации бе поставен фокус върху напредъка по ключовия за България проект, бяха обсъдени планираните дейности в следващите етапи от реализацията му, както и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете компании. Бяха обсъдени и перспективите за разширяване на партньорството и в други проекти в България и Югоизточна Европа.

(от ляво надясно) Старшият вицепрезидент и генерален директор "Процедури и доставки" на Hyundai E&C Чонг-Ил Юн заедно с Калин Пешов, председател на УС на "Главболгарстрой Холдинг"

Представителите на Главболгарстрой изразиха увереност, че партньорството с Hyundai E&C ще продължи да се развива динамично и ще допринесе за успешното и навременно изпълнение на стратегическия за региона и важен за националната сигурност проект. Двете компании потвърдиха ангажимента си за съвместни усилия и в други области от взаимен интерес.