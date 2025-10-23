Делян Добрев: Не се очакват сътресения на пазара на горива у нас заради санкциите срещу "Лукойл“

Не се очакват сътресения на пазара на горива в България в резултат на наложените санкции от Съединените щати срещу "Лукойл". Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев пред журналисти след днешното заседание на комисията.

"Българският парламент действа изпреварващо и знаете, че ние преди около три седмици приехме на първо четене в комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата, първо на Държавна агенция "Национална сигурност" и след това през санкция на Министерски съвет. Тоест ние мерки сме ги взели дори изпреварващо", каза Добрев, цитиран от БТА.

Той увери, че няма основание за притеснение сред потребителите. "Не очаквам каквито и да е било сътресения на пазара на горива. Хората трябва да бъдат спокойни", каза той, добавяйки, че общият европейски пазар е голям и производителите на горива са много.

По думите му наложените санкции не са от такъв характер, че да възпрепятстват нормалната работа на рафинерията "Лукойл".

На въпрос дали наложените санкции могат да възпрепятстват или обратното - да пришпорят една евентуална продажба на активите на "Лукойл" в България, Добрев отговори, че е възможно те да имат влияние върху една хипотетична продажба.

"Частен е собственикът, но е възможно да има ефект и в двете посоки", посочи Добрев.