12 трика да се избавите от MMS – гадния понеделнишки синдром

За да се отървете от него, трябва да се отървете от нея – омразата към работата

Симптомите му се проявяват още в неделя с мрачни мисли: "Почивен ден е, но какво от това, утре e понеделник, пак съм на работа". Денят е чудесен, навън е слънчево и пеят птички. Вие само се чудите какво да направите, за да не идва понеделник.

Той, разбира се, идва. Работната седмица започва с успиване, главоболие, закъснение, раздразнителност. Нищо не върви, както трябва. Омерзението ви срещу работата, която трябва да свършите, лавинообразно нараства.

Именно омразата към работата е причината за ММS (Monday morning syndrome), твърдят психолозите. За да се отървете от него, трябва да се отървете от нея.

1. Спрете да се боите от и за мястото си.

Ако работата наистина е най-злият ви враг, приложете първото правило за победа над противника - в никакъв случай не се страхувайте от него.

Това означава да престанете да се вкопчвате в работата, въпреки че отдавна ви е доскучала, да спрете да се тормозите от лошото настроение на шефа, от заядливите клиенти и надменните колеги. Позволете си веднъж да закъснеете, да се успите, даже да отсъствате. Направете се на болни, прекарайте деня, както ви се иска. И не отлагайте повече разговора за вашето повишение.

2. Изпитайте сладостта на отмъщението.

Ако ви е налегнало постоянно раздразнение, ако сте вечно озлобени, ако сте зарязали любимото хоби, имате проблеми със секса и дори ако често страдате от простуди, нищо чудно за всичко да е виновна именно омразната работа. Отмъстете й за причинените ви беди, като просто си тръгнете от нея.

Ще възразите, че в днешно време съвсем не е толкова лесно да напуснете работа, особено ако сте семейни и имате отговорности. В такъв случай си създайте нова нагласа, нов психологически модел, че щом се отървете от ненавистната работа, щом я смените с друга, животът ви веднага ще се промени. Сторите ли го, скоро ще намерите сили и време да преоткриете себе си, да изпълните някои от мечтите си, да започнете да учите нещо ново, да завържете нови познанства. И когато накрая откриете достойна замяна на сегашната си работа, всичко наистина ще се промени към по-добро.

3. Започнете да изневерявате на службата си.

Правете го редовно и с удоволствие, все едно дали с фитнес, с курс по кулинария, шев и кройка или по рисуване.

Тази тактика води до две възможни щастливи развръзки - или редовните изневери ще съживят отношенията ви с работата, или ще съберете кураж да сложите точка на тези болезнени отношения.

4. Променете целите си.

Когато сте постъпвали на сегашната си работа, вие сте се надявали, че ще реализирате кариерните си амбиции, ще усъвършенствате професионалните си умения, ще спечелите пари за нова кола, ще си намерите нови приятели. Но нещата са се развили другояче. Заплата ви е малка. Вместо да изпълнявате преките си задължения, ви използват като момче за всичко. Сред колегите ви има такива "приятели", каквито не бихте пожелали дори на враговете си.

Ако тази мрачна реалност не може да се промени, то е време да си потърсите друго място. Или поне да работите тук с мисълта, че го правите с цел да получите добра препоръка и да кандидатствате за по-перспективна позиция другаде.

5. Погледнете нещата отстрани.

Дори да смятате, че ненавиждате работата си, трябва да сте 100% сигурни. Припомнете си дали някога сте се чувствали добре заедно. Може би само преди година щастливо сте бързали сутрин към офиса и вечер трудно сте се разделяли с работата си? Стремили сте се да се усъвършенствате и да покорявате нови кариерни върхове? И даже сте се възхищавали на шефа именно заради неговата взискателност?

При това положение сегашната ви неприязън може да се дължи на натрупана умора. Припомнете си кога за последно сте били в отпуска, на истинска почивка. Точно такъв отдих ви е нужен не само да съберете нови сили, но и да подложите на преоценка перспективите пред себе си.

И както голямото се вижда от разстояние, така почивката ще ви позволи да погледнете ситуацията отстрани. Тогава е напълно възможно да установите, че изобщо нямате поводи да ненавиждате работата си. Обичайте си я и скоро ще забележите, че тя ви отвръща със същото, а от понеделнишкия ви синдром не е останала и следа.

6. Мислете позитивно.

За да сте мотивирани, трябва да сте положително настроени. На позитивния човек винаги му е по-лесно да започне да действа, да преодолява житейските трудности, да създава приятелства и връзки. Затова бъдете оптимисти и винаги се надявайте на по-добри времена.

7. Открийте любимо занимание.

Няма значение дали ви носи доходи или не, дали го вършите през почивните дни или е ваше основно занимание. Важното еда ви е по сърце, да го правите за себе си и да ви доставя радост.

8. Превключвайте.

Явно дълго сте циклили върху една тема. Смяната на дейността зарежда най-добре.

9. Опростете делника си.

Отървете се от излишното. В живота ви със сигурност има и истински, и натрапени цели, пресейте ненужните.

10. Действайте.

Действията мотивират за още по-значими действия. Направете малка крачка към целта, после още една. Ще видите как отношението ви към света и вашето място в него започва да се променя.

11. Позволете си да грешите.

Много хора толкова се страхуват да не сбъркат, че дори не започват да действат, а междувременно се подлагат на стрес, защото си знаят, че не са нерешителни.

12. Заобичайте го!

● Първото условие да заобичате понеделника е да се научите да си почивате пълноценно през уикенда. Дори да имате домашни задължения, отметнете ги в събота, а неделята оставете за пълна почивка. Започнете я със семейна закуска и прекарайте целия ден с най-близките си. Излезте, идете на екскурзия или на гости. Важното е да не стоите вкъщи, стресирайки се за новата работна седмица.

● Мисленето определя отношението ви към събитията, хората и явленията. За да промените възприятията си, трябва да погледнете понеделника от нов ъгъл. Той е начало на дълга делова седмица и е най-подходящият ден за планове - и работни, и за следващия уикенд. Може работата да ви е противна, но мисълта за интересните почивни дни ще ви крепи.

● Започнете първия ден на седмицата с разходка. Идете пеша на работа, нищо че пътят ще ви отнеме повече време. Така ще си съберете мислите, ще се настроите на делова вълна и ще се заредите с енергия.

● Създайте си навик да насрочвате деловите срещи и разговори именно за понеделник. Контактите с нови хора винаги обогатяват, а разнообразието освежава мислите и подобрява настроението. Така ще дадете добър старт на седмицата.

