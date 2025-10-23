Караджов иска средства в бюджета за ремонт на жп депа

В бюджет 2026 да бъдат осигурени средства не само за ремонт на трите основни железопътни депа - София, Пловдив и Горна Оряховица, но и за още пет спомагателни експлоатационни точки за обслужване на пътническите влакове в крайни точки от маршрутите им – Видин, Русе, Варна, Бургас и София, ще поиска вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той обяви намерението си при посещението си в депата на „БДЖ–Пътнически превози” в Русе, Горна Оряховица и Мездра, съобщиха от ведомството.

Именно депата в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка и съхранение на новите 60 мотрисни влакове „Шкода“ и „Алстом“, които се очаква да пристигнат в България през следващата година.

„До доставката на новите влакове трябва да сме осигурили надеждни места за тяхното съхранение и поддръжка. Без модерни експлоатационни бази новият подвижен състав ще бъде изложен на риск от по-бързо амортизиране и вандализъм“, подчерта Гроздан Караджов, цитиран от БТА.

Министърът напомни, че депата на БДЖ са изградени преди повече от 60 години и оттогава не са модернизирани. В сегашния си вид те не отговарят на изискванията за обслужване на новите електрически мотриси. „Въпреки остарялата инфраструктура в предприятията са натрупани ценен опит и умения от персонала на „БДЖ–Пътнически превози”, които ще станат основа за новия модел на експлоатационна поддръжка. Грохнали са сградите и машините, но железничарският дух е жив в сърцата и душите на железничарите от БДЖ”, допълни той.

„Наличните халета са твърде къси, не разполагаме с машини за измиване на влаковете, нито с вакуумни системи за почистване на тоалетните, а остават по-малко от шест месеца до началото на доставките на новите мотрисни влакове. Затова трябва спешно да започнем ремонтите и разширяването на халетата, съобразени с габаритите и технологичните изисквания на новите влакове“, посочи вицепремиерът.

„Без адекватни условия за поддръжка и опазване на новия подвижен състав ще похабим инвестиция от почти два милиарда лева. Трябва да действаме незабавно“, категоричен бе Гроздан Караджов.

На 25 април в Министерския съвет беше подписан договор за 35 електрически мотрисни влака. Това е най-голямата поръчка за последните 20 години, която ще направи българската държава и най-голямата инвестиция като парична стойност в подвижния състав, правена досега, съобщи тогава Гроздан Караджов, който подписа договора.

Мотрисите ще бъдат с шест вагона и 351 места - 51 места в първа класа и 301 във втора. Изпълнител е консорциумът "Булему", в който участва френската компания "Алстом". Проектът е част от инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е на стойност над 1 млрд. лева.

През септември 2024 година беше подписан друг договор - за доставка на 20 електрически мотрисни влака, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Възложител на договора е Министерството на транспорта и съобщенията, а изпълнител - консорциум „Шкода Транспортейшън и Шкода Вагонка“. Стойността на подвижния състав е 511,4 млн. лева, а срокът за доставка е 2 години.

През ноември същата година беше подписано допълнително споразумение с „Шкода Транспортейшън и Шкода Вагонка“ за доставката на още пет нови електрически мотрисни влака.