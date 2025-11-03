Създадената преди 88 години в Болоня марка стъпи на българския пазар през миналата година и изкушава с невероятни машини, ценово предимство до 3500 лв. и подарък регистрация в КАТ за определени модели, налични на склад.
Moto Morini не е непознато име за феновете на мотоциклетите. Марката дебютира у нас преди година и половина на MOTO EXPO 2024. Нейната изпълнена със спортна слава история започва през 1937 г., когато Алфонсо Морини основава компанията в Болоня, а вдъхновението за първите ѝ модели идва от германската легенда DKW RT.
Италиански дизайн, надеждни двигатели, изключително качество и 3-годишна гаранция са силните козове на Moto Morini. Ще ви запознаем накратко с по-популярните машини от марката, които в момента изкушават купувачите с атрактивна цена и подарък регистрация в КАТ.
X-CAPE за безгранична свобода
X-CAPE е стилният приключенски модел на Moto Morini: мултифункционален, забавен, комфортен и с атрактивен дизайн. Мотоциклетът е еднакво добър за планински преходи и офроуд трасета. 693-кубиковият му двигател осигурява макс. мощност от 70 к.с.
SEIEMMEZZO STR 649-кубиков, спортен и гол
SEIEMMEZZO STR е мотоциклет, ориентиран към всички почитатели на „голите“ машини. Красивият нейкид е съвършен микс от динамика, ефективност и спортно излъчване.
SEIEMMEZZO SCR: Изкусително ретро
SEIEMMEZZO SCR е насочен към почитателите на ретрото. Откроява се с бляскавия си и атрактивен скрамблер стил. Двигателят също е 649-кубиков.
Calibro Custom за непокорните духом
Calibro е 693-кубиков мотоциклет, който благодарение на дизайна си, на своята ергономичност и ниската позиция на седалката си позволява на всеки ездач да се наслаждава на пътя по един невероятен начин.
Calibro Bagger: Химн на свободата
Тази уникална 693-кубикова машина е като обещание за приключения и безкрайни пътешествия. Пленява с безпогрешен дизайн, надеждност, отлична хармония между езда и механика.